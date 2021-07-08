柯文哲批綠傲慢：國民黨餐桌禮儀比較好 至少會裝一下

被認為是疫情破口的3+11會議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先是稱該會是副指揮官陳宗彥召開被抓包說謊，之後又稱沒會議紀錄引發爭議。台北市長柯文哲與中廣董事長趙少康直播，他對此表示，民進黨至少要表示抱歉，但態度卻是執政的傲慢，「國民黨的餐桌禮儀比較好，至少還裝一下」。

柯文哲直言：「哪有說沒有會議紀錄的啦！這個實在是，我覺得太扯了啦！」這個就有問題了，怎麼可以在國會上說不拿出來，太奇怪了，「這是執政到最後變成權力傲慢」。陳時中說他要負責，「你要負什麼責？死了700多人你要負什麼責？」

話鋒一轉，柯文哲說，人家問他國民黨和民進黨有什麼不一樣？他笑說，國民黨的餐桌禮儀比較好，至少還裝一下；對於3+11民進黨應該至少表達抱歉和改進，結果卻是那種「不然你是要怎樣」的傲慢態度。

柯文哲說，3+11政策根本違反醫學，因為新冠病毒的潛伏期就比3天還長，有的被感染3天以後才發病，但已經抓不到了。他認為從應該從隔離14天變7+7，再變5+9，最後3+11，「每一次會議紀錄拿出來看」，這些會議紀錄是誰通過的？現在沒有人要認帳，因為像他是醫生，他一定不肯背書，會被同儕嘲笑。

柯文哲說，這場防疫最大的問題就是政治扭曲專業，但他每次都被說「逆時中」。他舉手強調，「我怎麼會逆時中，我都擁護中央政府、服從小英領導」。他第一次講只是對於從武漢回來和紐約回來的防疫標準不一樣，明明紐約感染人數比較多，但對於從武漢回來的人好像危機總動員一樣，紐約卻完全不設防，這是兩套標準、違反科學。