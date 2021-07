趙怡翔：美方對台海議題傳達「強烈嚇阻訊息」

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯提及「美國不會支持台灣獨立」,駐美代表處政治組前組長趙怡翔今天受訪時表示,支持兩岸維持現狀向來是美國立場,主張以和平對話取代挑釁;坎伯談話還有一個重點,美方在台海議題上「嘗試傳達強烈嚇阻訊息」,美方曾多次公開指出,蔡政府正努力維持兩岸穩定,但中國不斷進行軍事挑釁行為,無助兩岸和平。

至於台日關係協會會長邱義仁和坎伯等先後都觸及敏感的台獨議題,台美官方是否有一定默契?趙怡翔表示,邱義仁和坎伯是在不同的背景、時間,還有訪問議題下所提出,相信兩者發言並無關聯,也與兩人過去立場一致;美國立場向來非常清楚,就是支持兩岸維持現狀,美方也瞭解現在製造兩岸對立、提升兩岸情勢的是中方。

趙怡翔也說,拜登政府上任後首次發表的台海相關聲明就提到,「盼北京停止運用軍事、政治、經濟手段向台灣施壓,並呼籲中方與台灣民選代表開展有意義的對話。」在坎伯的談話有另一點值得強調,他表示,「我們在台海議題上,嘗試傳達強烈嚇阻訊息」(We’ve tried to send a very clear message of deterrence across the Taiwan Strait)。事實上,無論是從美日、美韓等與多國的聯合聲明當中,美方不斷呼籲各國關切台海安全情勢,以嚇阻中國大陸軍事行動。這正是拜登政府上任後的一貫政策,坎伯也扮演其中關鍵角色。

至於美方是否由「戰略模糊」變「戰略清晰」?趙怡翔說,部分美方學者認為,美國政府應該以「戰略清晰」取代「戰略模糊」向中方清楚宣示美方將協防台灣,但也有部分學者認為這可能達成反效果,激起中方更積極投入相關軍事準備。「戰略模糊」與坎伯此番說法,沒有直接連結。