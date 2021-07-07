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趙怡翔：美方對台海議題傳達「強烈嚇阻訊息」

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
駐美代表處政治組前組長趙怡翔。圖／取自趙怡翔臉書
駐美代表處政治組前組長趙怡翔。圖／取自趙怡翔臉書

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯提及「美國不會支持台灣獨立」，駐美代表處政治組前組長趙怡翔今天受訪時表示，支持兩岸維持現狀向來是美國立場，主張以和平對話取代挑釁；坎伯談話還有一個重點，美方在台海議題上「嘗試傳達強烈嚇阻訊息」，美方曾多次公開指出，蔡政府正努力維持兩岸穩定，但中國不斷進行軍事挑釁行為，無助兩岸和平。

至於台日關係協會會長邱義仁和坎伯等先後都觸及敏感的台獨議題，台美官方是否有一定默契？趙怡翔表示，邱義仁和坎伯是在不同的背景、時間，還有訪問議題下所提出，相信兩者發言並無關聯，也與兩人過去立場一致；美國立場向來非常清楚，就是支持兩岸維持現狀，美方也瞭解現在製造兩岸對立、提升兩岸情勢的是中方。

趙怡翔也說，拜登政府上任後首次發表的台海相關聲明就提到，「盼北京停止運用軍事、政治、經濟手段向台灣施壓，並呼籲中方與台灣民選代表開展有意義的對話。」在坎伯的談話有另一點值得強調，他表示，「我們在台海議題上，嘗試傳達強烈嚇阻訊息」（We’ve tried to send a very clear message of deterrence across the Taiwan Strait）。事實上，無論是從美日、美韓等與多國的聯合聲明當中，美方不斷呼籲各國關切台海安全情勢，以嚇阻中國大陸軍事行動。這正是拜登政府上任後的一貫政策，坎伯也扮演其中關鍵角色。

至於美方是否由「戰略模糊」變「戰略清晰」？趙怡翔說，部分美方學者認為，美國政府應該以「戰略清晰」取代「戰略模糊」向中方清楚宣示美方將協防台灣，但也有部分學者認為這可能達成反效果，激起中方更積極投入相關軍事準備。「戰略模糊」與坎伯此番說法，沒有直接連結。

趙怡翔 台海

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