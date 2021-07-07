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簡訊實聯制爆要配合司法調查 江啟臣：後門條款須刪除

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。 記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣。 記者周志豪／攝影

中央流行疫情指揮中心日前指「簡訊實聯制」資料只用於疫調，不過其「隱私權條款」卻規定要配合司法調查。國民黨主席江啟臣表示，簡訊實聯制爆重大爭議，「後門條款」必須刪除，指揮中心應立即調整實聯制的隱私權公告，刪除有疑慮的條款，保障民眾隱私。

「簡訊實聯制」日前被質疑用於警方辦案，指揮中心澄清該資料只配合疫調使用，不可用於其他目的。不過，簡訊實聯制內的「隱私權條款」，在「個人資料利用」項目內，雖表示不會提供個資給相關單位，但有「配合司法單位合法的調查」的除外規定，與指揮中心說法明顯不同。

江啟臣表示，指揮中心不斷對外宣稱，民眾上傳資料僅用於疫調使用，卻遭媒體踢爆，在大多數人忽略的「隱私權公告」中，居然藏有天王「後門條款」，政府說一套，做一套，將讓民眾對於簡訊實聯制失去信任，無助疫調，更可能衍生民眾的隱私權爭議。

江啟臣批評，蔡政府不但用民眾的納稅錢豢養網軍，攻擊在野黨，洗人民的腦；現在更砸下3億公帑，以防疫之名，行調查之實，只要司法與相關職權機關，基於職務需求，就可以取用民眾上傳的個人資料；指揮中心應立即調整實聯制的隱私權公告，刪除有疑慮的條款，保障民眾隱私。

國民黨江啟臣表示，簡訊實聯制的「後門條款」必須刪除。圖／取自江啟臣臉書
國民黨江啟臣表示，簡訊實聯制的「後門條款」必須刪除。圖／取自江啟臣臉書

實聯制 隱私權 江啟臣

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