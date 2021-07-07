支持臨時會修公投法表決卻棄權 時力曝原因

立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法修正草案，立法院今召開談話會進行表決，不過民進黨團挾人數優勢擋下，而先前表態支持召開臨時會的時代力量黨團投票時卻棄權。對此時力表示，有向國民黨團溝通，希望提案能納入時力的主張及法案，但遭拒絕，因此在沒有足夠委員能連署臨時會提案的狀況下，選擇以不投票但在議場內舉牌的方式表達立場及訴求。

時力指出，今天排進院會的表決事項，是有關國民黨所提出的臨時會議程，而直到表決前議程上只有要不要審查「中國國民黨團版公投法」，時力黨團版的公投法也未被納入。

時力認為，目前重點應該還是放在「移轉投票」，對於是否要現在就推動「通訊投票」，仍有疑慮。同時，時力主張要一併處理的紓困孤兒及疫情期間租屋問題，也沒有被納入今天被表決的議程提案上。

時力表示，昨日跟今早有和民眾黨團一同向國民黨團溝通，希望能調整本日表決的臨時會議程提案內容，納入時力黨團上述主張及法案，但最後遭國民黨團拒絕。因此，在沒有足夠委員能連署臨時會提案的狀況下，時力黨團選擇以不投票但在議場內舉牌呼籲的方式，來表達立場及訴求，希望朝野各黨團能重視上述問題，召開臨時會處理。