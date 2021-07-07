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支持臨時會修公投法表決卻棄權 時力曝原因

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院時代力量黨團以不投票但在議場內舉牌的方式表達立場及訴求。圖／時代力量黨團提供
立法院時代力量黨團以不投票但在議場內舉牌的方式表達立場及訴求。圖／時代力量黨團提供

立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法修正草案，立法院今召開談話會進行表決，不過民進黨團挾人數優勢擋下，而先前表態支持召開臨時會的時代力量黨團投票時卻棄權。對此時力表示，有向國民黨團溝通，希望提案能納入時力的主張及法案，但遭拒絕，因此在沒有足夠委員能連署臨時會提案的狀況下，選擇以不投票但在議場內舉牌的方式表達立場及訴求。

時力指出，今天排進院會的表決事項，是有關國民黨所提出的臨時會議程，而直到表決前議程上只有要不要審查「中國國民黨團版公投法」，時力黨團版的公投法也未被納入。

時力認為，目前重點應該還是放在「移轉投票」，對於是否要現在就推動「通訊投票」，仍有疑慮。同時，時力主張要一併處理的紓困孤兒及疫情期間租屋問題，也沒有被納入今天被表決的議程提案上。

時力表示，昨日跟今早有和民眾黨團一同向國民黨團溝通，希望能調整本日表決的臨時會議程提案內容，納入時力黨團上述主張及法案，但最後遭國民黨團拒絕。因此，在沒有足夠委員能連署臨時會提案的狀況下，時力黨團選擇以不投票但在議場內舉牌呼籲的方式，來表達立場及訴求，希望朝野各黨團能重視上述問題，召開臨時會處理。

國民黨 投票 公投

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