嗆紓困8400億亂花 柯文哲：與民進黨分手就是前瞻開始

台北市長柯文哲今天晚間上網路節目，與媒體人趙少康進行「王見王的高峰對談」。

對於政論節目每天在批評柯文哲，柯說，造謠實在造得太過分，以前黨政軍退出媒體是誰的主張？現在卻是黨政軍就是媒體。柯也說，他與民進黨分手，就是從前瞻開始。

柯文哲說，除前瞻預算，現在中央紓困8400億元也是在亂花，包括前瞻這兩筆都會記在民進黨政府八年執政上，這兩筆都無法說服他。柯說，他會跟民進黨分手，就是從前瞻開始，「很簡單，一群強盜在分贓，當你沒分到，就知道自己不是同一夥人」。

柯文哲提到，他在PTT外號是檳榔西瓜，每天講還是有效，柯嗆「我怎麼會是紅的，我是二二八家族出生，我最氣的就是這樣，問題是我不肯當義和團」，大家都曉得，每天搞認知作戰幹什麼？很悲哀的國家，我還沒有想出怎麼辦？每天挨打。從49台看到56台，都懷疑自己是共產黨。

另外，對於立委林昶佐先前遭環南市場自治會長林勝東嗆，地方也發起罷免林昶佐，柯文哲說，小綠為了求生存，比民進黨還民進黨，就是為了「表忠」，柯也說，「當天麥克風拿給林昶佐的是農委會主委陳吉仲，我的麥克風是被搶走的。」