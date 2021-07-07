快訊

網友問為何要拍陳時中馬屁？ 林昶佐回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嗆紓困8400億亂花 柯文哲：與民進黨分手就是前瞻開始

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，以前黨政軍退出媒體是誰的主張？現在卻是黨政軍就是媒體。柯也說，他與民進黨分手，就是從前瞻開始。圖／引用直播
柯文哲說，以前黨政軍退出媒體是誰的主張？現在卻是黨政軍就是媒體。柯也說，他與民進黨分手，就是從前瞻開始。圖／引用直播

台北市長柯文哲今天晚間上網路節目，與媒體人趙少康進行「王見王的高峰對談」。

對於政論節目每天在批評柯文哲，柯說，造謠實在造得太過分，以前黨政軍退出媒體是誰的主張？現在卻是黨政軍就是媒體。柯也說，他與民進黨分手，就是從前瞻開始。

柯文哲說，除前瞻預算，現在中央紓困8400億元也是在亂花，包括前瞻這兩筆都會記在民進黨政府八年執政上，這兩筆都無法說服他。柯說，他會跟民進黨分手，就是從前瞻開始，「很簡單，一群強盜在分贓，當你沒分到，就知道自己不是同一夥人」。

柯文哲提到，他在PTT外號是檳榔西瓜，每天講還是有效，柯嗆「我怎麼會是紅的，我是二二八家族出生，我最氣的就是這樣，問題是我不肯當義和團」，大家都曉得，每天搞認知作戰幹什麼？很悲哀的國家，我還沒有想出怎麼辦？每天挨打。從49台看到56台，都懷疑自己是共產黨。

另外，對於立委林昶佐先前遭環南市場自治會長林勝東嗆，地方也發起罷免林昶佐，柯文哲說，小綠為了求生存，比民進黨還民進黨，就是為了「表忠」，柯也說，「當天麥克風拿給林昶佐的是農委會主委陳吉仲，我的麥克風是被搶走的。」

民進黨 柯文哲 林昶佐

延伸閱讀

北市頻傳私打疫苗 柯文哲：求生是人的本能

2024選總統？柯文哲：我只有不選需宣布 要選不需宣布

柯文哲嗆中央買疫苗：人民生命扯意識形態 實在太過分

從萊豬到環南開會 柯文哲爆：被民進黨設局 引君入甕

相關新聞

嗆紓困8400億亂花 柯文哲：與民進黨分手就是前瞻開始

台北市長柯文哲今天晚間上網路節目，與媒體人趙少康進行「王見王的高峰對談」。

網友問為何要捧陳時中LP？林昶佐回應了

無黨籍立委林昶佐今晚在臉書開直播，在問答時間時，有網友問到「為何要捧陳時中LP？（意即拍馬屁）」，林昶佐回應，疫情爆發這...

柯文哲嗆中央買疫苗：人民生命扯意識形態 實在太過分

台北市長柯文哲今天晚間上網路節目，與媒體人趙少康進行「王見王的高峰對談」。

遇刺海地總統3年前訪台 蔡總統昨天剛請大使轉達問候

中華民國友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入槍殺。海地總理約瑟夫（Claude Jo...

桃園航空城其他搬遷區地上物徵收 內政部審議通過

內政部土地徵收審議小組今召開第224次會議，審議通過桃園航空城機場園區及附近地區第一期之其他搬遷區地上改良物徵收案。

柯文哲還原環南會議：陳時中把我騙去 林昶佐要修理我

無黨籍立委林昶佐日前到環南市場批評台北市長柯文哲防疫沒做好，結果反被環南市場自治會會長嗆報。柯文哲今天晚間與中廣董事長趙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。