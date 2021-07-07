快訊

網友問為何要拍陳時中馬屁？ 林昶佐回應了

柯文哲稱被騙去環南市場 莊人祥：有說開記者會

中央社 / 台北7日電

指揮中心與台北市政府2日為環南市場疫情舉行聯合記者會，台北市長柯文哲今天晚間透過直播說，當天被騙是去市場開會，指揮中心發言人莊人祥澄清，有通知是開記者會。

環南市場2日新增40多例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，柯文哲今晚透過直播表示，他當天赴環南市場，是因為中央說一定要在環南市場開會，結果到場才發現聯合記者會陣仗擺好、麥克風都準備好，直呼局都設好了，有意把他騙到聯合記者會。

2日的環南市場疫情聯合記者會，出席者除柯文哲之外，還有中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、指揮中心發言人莊人祥、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、衛福部醫福會執行長王必勝，還有當天被環南市場自治會長林勝東嗆聲的無黨籍立委林昶佐

針對柯文哲的「設局說」，莊人祥回應，當天上午指揮中心一得知環南市場出現40多例確診者後，立刻緊急通知台北市政府將在環南市場舉行聯合記者會，中央未指定北市應由市長出席，意味北市府派誰來都可以。

莊人祥重申，中央絕對有通知當天在環南市場是要開記者會，研判可能是訊息傳遞出錯，「現場連桌子都沒有，要開什麼會。」

環南市場 北市 柯文哲 陳時中 林昶佐

延伸閱讀

2024選總統？柯文哲：我只有不選需宣布 要選不需宣布

柯文哲嗆中央買疫苗：人民生命扯意識形態 實在太過分

從萊豬到環南開會 柯文哲爆：被民進黨設局 引君入甕

稱疫苗施打各縣市資訊不對等 柯文哲：太過分 被整好慘

相關新聞

嗆紓困8400億亂花 柯文哲：與民進黨分手就是前瞻開始

台北市長柯文哲今天晚間上網路節目，與媒體人趙少康進行「王見王的高峰對談」。

網友問為何要捧陳時中LP？林昶佐回應了

無黨籍立委林昶佐今晚在臉書開直播，在問答時間時，有網友問到「為何要捧陳時中LP？（意即拍馬屁）」，林昶佐回應，疫情爆發這...

柯文哲嗆中央買疫苗：人民生命扯意識形態 實在太過分

台北市長柯文哲今天晚間上網路節目，與媒體人趙少康進行「王見王的高峰對談」。

遇刺海地總統3年前訪台 蔡總統昨天剛請大使轉達問候

中華民國友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入槍殺。海地總理約瑟夫（Claude Jo...

桃園航空城其他搬遷區地上物徵收 內政部審議通過

內政部土地徵收審議小組今召開第224次會議，審議通過桃園航空城機場園區及附近地區第一期之其他搬遷區地上改良物徵收案。

柯文哲還原環南會議：陳時中把我騙去 林昶佐要修理我

無黨籍立委林昶佐日前到環南市場批評台北市長柯文哲防疫沒做好，結果反被環南市場自治會會長嗆報。柯文哲今天晚間與中廣董事長趙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。