柯文哲稱被騙去環南市場 莊人祥：有說開記者會

指揮中心與台北市政府2日為環南市場疫情舉行聯合記者會，台北市長柯文哲今天晚間透過直播說，當天被騙是去市場開會，指揮中心發言人莊人祥澄清，有通知是開記者會。

環南市場2日新增40多例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，柯文哲今晚透過直播表示，他當天赴環南市場，是因為中央說一定要在環南市場開會，結果到場才發現聯合記者會陣仗擺好、麥克風都準備好，直呼局都設好了，有意把他騙到聯合記者會。

2日的環南市場疫情聯合記者會，出席者除柯文哲之外，還有中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、指揮中心發言人莊人祥、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、衛福部醫福會執行長王必勝，還有當天被環南市場自治會長林勝東嗆聲的無黨籍立委林昶佐。

針對柯文哲的「設局說」，莊人祥回應，當天上午指揮中心一得知環南市場出現40多例確診者後，立刻緊急通知台北市政府將在環南市場舉行聯合記者會，中央未指定北市應由市長出席，意味北市府派誰來都可以。

莊人祥重申，中央絕對有通知當天在環南市場是要開記者會，研判可能是訊息傳遞出錯，「現場連桌子都沒有，要開什麼會。」