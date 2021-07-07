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2024選總統？柯文哲：我只有不選需宣布 要選不需宣布

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於2024選不選總統？台北市長柯文哲今天表示，「我的態度很簡單，我就是一直做，我只有不選需要宣布，要選不需要宣布，我的態度不會強求，行不行，不行就算。」圖／引用直播
對於2024選不選總統？台北市長柯文哲今天表示，「我的態度很簡單，我就是一直做，我只有不選需要宣布，要選不需要宣布，我的態度不會強求，行不行，不行就算。」圖／引用直播

北市柯文哲今天晚間與媒體人趙少康在網路節目「觀點/防疫國家隊」進行「王見王的高峰對談」。對於2024選不選總統？台北市長柯文哲今天表示，「我的態度很簡單，我就是一直做，我只有不選需要宣布，要選不需要宣布，我的態度不會強求，行不行，不行就算。」

柯說，「我媽媽也特別問我，真的這樣想？」柯回，是啊，人活在世上不用強求，人做還是天決定，就是照這樣做，這幾年就是照自己的態度做事，不會太遷就

柯文哲說，他過去畢竟17年擔任台大加護病房主任，每天看生死，所以很自然。柯文哲說，他的邏輯不一樣，他認為證嚴上人的影響力，比總統蔡英文大。

柯也說，做人也要有道義，若他跑掉，北流北藝大巨蛋一定全毀，還是要善後。柯也抱怨，大巨蛋被卡太久，不過差不多了，他也是被卡很久。

至於2022卸任後下一步？柯文哲表示，從2022年12月25日卸任，距離下一次總統大選也僅剩12個月，過一個農曆年就差不多，所以自然就好。趙少康問，藍白合可不可能？柯文哲說，要看怎麼合？還有台灣政治局勢變化太快，到時候再講，不過藍綠這種東西會越來越淡。

柯文哲說，藍白合、綠白合都有可能，不過藍綠會越來越淡。

柯文哲 趙少康 北市

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