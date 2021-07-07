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柯文哲嗆中央買疫苗：人民生命扯意識形態 實在太過分

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲嗆中央，上海復星那件事他有意見，「我們常常衣服拉起來看，有多少大陸製？拜託，台灣一年跟中國大陸進口多少貨品？為什麼那個可以，這個不可以？」圖／引用直播
柯文哲嗆中央，上海復星那件事他有意見，「我們常常衣服拉起來看，有多少大陸製？拜託，台灣一年跟中國大陸進口多少貨品？為什麼那個可以，這個不可以？」圖／引用直播

北市柯文哲今天晚間上網路節目，與媒體人趙少康進行「王見王的高峰對談」。

對於疫苗採購，柯文哲嗆中央，上海復星那件事他有意見，柯說，「我們常常衣服拉起來看，有多少大陸製？拜託，台灣一年跟中國大陸進口多少貨品？為什麼那個可以，這個不可以？」柯嗆中央，「意識形態一個程度就可以，太過頭了，甚至牽扯到台灣人民生命，還牽扯意識形態，這實在太過分。」

柯文哲說，他無法理解，為什麼台灣買不到疫苗？全世界已經打了25億計疫苗，怎麼台灣買不到？發生什麼事？實在搞不清楚。

柯文哲也提到特權疫苗事件，柯說，求生是人的本能，就是疫苗不夠，甚至鄰長打，議員要不要打？公車司機打，北捷站務人員要不要打？正因疫苗不夠，誰要先打？後來他受不了了，所以將打疫苗的事情，全權給副市長蔡炳坤安排。

柯文哲也說他要恐嚇一下民進黨，每天搞這個題目(特權疫苗)，很多掛在台北市的帳，看都沒看到，到時候做個表公布。還有連戰丁守中被抓出來，他也懷疑侵犯個資，不然健保資料怎麼看得到？

柯也說，台灣買不到疫苗，他也不相信，人家上海復星都要賣你，要鬥那個大中華代理區，那台北市街頭所有標籤大陸製全部拿掉？

至於總統蔡英文表示7月施打率要達到25%，柯文哲說，25%沒有辦法達到集體免疫，要達到6成，甚至若是Delta變種病毒株進來，一劑疫苗還沒有用，實在很慘。

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