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網友問為何要拍陳時中馬屁？ 林昶佐回應了

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網友問為何要捧陳時中LP？林昶佐回應了

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐線上直播。圖／取自直播
無黨籍立委林昶佐線上直播。圖／取自直播

無黨籍立委林昶佐今晚在臉書開直播，在問答時間時，有網友問到「為何要捧陳時中LP？（意即拍馬屁）」，林昶佐回應，疫情爆發這一兩個月，他跟陳時中針對疫情滿常通電話。他覺得沒有捧什麼東西的問題，是因為疫情來了，不得不經常保持聯絡。

林昶佐今晚也花了數十分鐘，來介紹中正、萬華區的愛店，拜託大家如果降級之後，從吃的開始支持萬華，並針對網友問題作出回應，其中許多人問到關於陳時中的問題。

林昶佐回應，疫情爆發這一兩個月，他跟陳時中蠻常通電話，包括中央什麼時候可以進駐，什麼時候不能進駐，討論題目還有疫苗，給熱區多一點等，其實在6月多時處理過AZ疫苗，所以當時有多給雙北熱區多百分之10，後來按照熱區滾動分配疫苗，另外還有市場的疫苗等等，所以他覺得沒有捧什麼東西的問題，就常常保持聯絡，「不得不，因為疫情就來了」。

有網友問到健身房會開嗎？林昶佐說，這題也有跟陳時中和教育部反映，主要是私人的舞蹈教學、瑜伽健身等類似一對一的，防疫特別好做，也有反映給指揮中心，在下禮拜降級可不可以針對教育類型的，例如大班型或是一對一型等可不可以有逐步指引，希望趕快回到生活崗位。

也有網友問到台北市萬華區如何重振？林昶佐說，有跟艋岬、廣州街、華西街等五大夜市討論幾個促銷振興的方案，希望五大夜市一起來串連，上周就已線上開會，也有一些民間合作，希望方案推出來後請大家支持。

林昶佐也說，5月中時叫大家有症狀再去快篩，為何現在又變成是廣篩？他有問過王必勝，主要是5月時篩檢能量不夠，只能篩幾百人，若上千人去篩，可能造成另外一波群聚，才會說有症狀的人才可以來篩，到了6月已經有全面篩檢能量，才會建議全面PCR，包括北榮也執行過3次，廣篩能量成功迅速。

林昶佐 疫情 陳時中

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