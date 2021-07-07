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從萊豬到環南開會 柯文哲爆：被民進黨設局 引君入甕

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，從萊豬事件到這次環南市場開會，中央局都設好了，引君入甕。圖／引用自網路
柯文哲說，從萊豬事件到這次環南市場開會，中央局都設好了，引君入甕。圖／引用自網路

台北市長柯文哲今天晚間與媒體人趙少康在網路節目「觀點/防疫國家隊」進行「王見王的高峰對談」。對於相關防疫作為，台北市屢遭批評不疫調，還有環南市場防疫等議題，柯文哲說，從萊豬事件到這次環南市場開會，中央局都設好了，引君入甕。

柯文哲還原他到環南市場開會，立委林昶佐遭嗆的現場，柯說，當天是他第一次看到環南會長林勝東，環南市場會長是林勝東，也是當天才曉得。

柯說，環南爆發PCR檢出41例確診，當時中央說要來開會，還說會有很多人，30分鐘前指定要到環南開會，當時他還想不是休市？結果到現場才嚇到，會場連麥克風都準備好了，等陳時中拿出看板，才知道原來局都已經設好，就是引君入甕。

柯說，當時包括部長陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花都來了，他才發現，天啊，怎麼陣仗都擺好，但「我麥克風才拿，就被(林勝東)搶掉。」

柯文哲說，萊豬事件也是一樣被設局，柯說，他當時基於好心，建議萊豬應該明白標示，甚至前一天也把議程送到行政院去。柯說，「沒想到，天啊，原來他們也是局設局設好了，他前腳一離開，行政院會就端出冠軍牛肉麵」，柯文哲結論，「害人害己，多做好事就好」。

柯文哲 環南市場 萊豬

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