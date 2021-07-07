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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

我友邦海地總統遭暗殺身亡 時力追悼：對台灣情深意重

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透社
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透社

我國友邦海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺，第一夫人也遭槍傷。時代力量發表聲明表示哀悼，並感念摩依士對台灣情深意重，「值此台灣與海地雙邊關係逐步開展之際，卻傳來摩依士總統噩耗，時代力量與全體台灣國人同感悲傷」。

時代力量指出，台灣與海地於1956年建交，兩國堅固邦誼迄今已達65年，雙方長期在醫療衛生及教育等領域進行合作交流。海地於國際組織場域長期堅定支持我國，摩依士總統於2020年聯合國大會中為台灣仗義執言，情誼可佩。

另外，美國駐聯合國常任代表湯瑪斯格林斐德大使（Linda Thomas-Greenfield）曾於今年6月16日出席美國聯邦眾議院外交委員會聽證應詢時表示，中國以疫苗脅迫包括海地在內等友邦，試圖謀我邦交國。「以上諸例，皆證明摩依士總統閣下對台灣情深意重」。

時代力量表示，海地新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）甫於2021年7月6日呈遞到任國書，值此台灣與海地雙邊關係逐步開展之際，卻傳來摩依士總統噩耗，時代力量與全體台灣國人同感悲傷。願海地第一夫人早日康復，時代力量亦期盼未來與海地能在實質議題上進行交流互動。

時代力量 海地 聯合國

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