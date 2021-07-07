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我友邦海地總統摩依士遇刺身亡 蔡英文：哀悼與悲痛
我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moïse）遇刺身故，總統府發言人張惇涵今晚表示，蔡英文總統代表我國政府及人民致上深切哀悼與悲痛，蔡總統感念摩依士總統任內推動兩國的深化合作，並感念摩依士總統屢次為台灣的國際參與仗義執言，期盼摩依士總統家屬節哀保重。
張惇涵表示，我國與海地建交65年，兩國邦誼深厚，在海地遭逢此不幸事故之際，蔡總統亦指示外交部長吳釗燮及我國駐海地大使館，向海地政府表達我國誠摯的悼念及慰問，並持續密切關注後續狀況與發展；同時，務必確保我國僑民安全無虞。蔡總統也認為，我國將堅定與海地風雨同路，做友邦堅強後盾；並期盼海地國政推動順暢，兩國合作各項建設計畫推動如常，海地社會及人民生活早日恢復平靜。
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