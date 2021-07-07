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海地總統遭刺身亡 外交部：密切注意政局後續相關發展

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
海地總統摩依士7日凌晨遇刺身亡，圖為他2018年率團訪台時，出席與台灣企業的交流活動替海地招商的照片。記者徐偉真／攝影
海地總統摩依士7日凌晨遇刺身亡，圖為他2018年率團訪台時，出席與台灣企業的交流活動替海地招商的照片。記者徐偉真／攝影

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）遭刺身亡，外交部發言人歐江安今天表示，外交部長吳釗燮已在第一時間代表蔡英文總統致電海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）表達我國政府的哀悼和慰問，外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展。

歐江安表示，對於摩依士7日凌晨遭刺身亡，我國政府至感震驚，我國駐海地大使古文劍也同步向海國政府表達我方的誠摯慰問與哀戚。

歐江安說，海地近來治安情勢嚴峻，政局也持續動盪，根據我駐海地大使館掌握，在海地的國人及僑胞均平安，外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展，並誠摯期盼海地社會早日回復平靜，人民生活儘速恢復正常。

外交部稍早也在推特推文，表示對於摩依士被暗殺身亡及第一夫人受傷感到震驚與難過，台灣政府和人民譴責如此毫無意義的暴行，也會在這艱難時刻和海地人民站在一起。

海地今年2月驚傳政變未遂，因為執政黨和在野黨對於「總統任期」有不同認知，摩依士又以疫情為理由拒絕如期進行大選，反對他的民眾走上街頭抗議他獨裁，讓海地陷入一片混亂，摩依士則指控有人企圖暗殺他並推翻政權，軍警則逮捕了至少23人，包括最高法院法官達布雷吉爾（Yvickel Dabrezil）及高階警官。

摩依士曾於2018年5月率團來台灣進行國是訪問，摩依士當時數度表達期盼台灣協助海地的發展，兩國簽署的聯合公報上，也罕見地寫明時間，同意在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域架構及新合作條件。

海地 外交部 台大

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