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公投延期陳柏惟罷免投票卻沒延？ 本人回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片

中選會上周宣布原訂8月28日舉行的公投因疫情延至12月18日，台灣基進立委陳柏惟罷免案則暫定於8月28日舉行投票，並將於7月16日的委員會討論是否因疫情改訂投票日。對此陳柏惟今在臉書表示，一切以防疫指揮中心的指導原則為準，不會在任何情況試圖破壞遊戲規則或改變日期，「因為我是當事人」。

陳柏惟指出，自己從來沒有試圖影響投票日期，也是今日立法院臨時會表決中唯一的當事人，依選罷法規定，罷免案成案後需於20至60天內投票，而國民黨不斷扭曲法規，利用黨籍立委在立法院召開公審，試圖改變投票日期，「同時，罷免案第一次出現8月28日這個聲音的，正是中國國民黨爭取來的戰果」。

陳柏惟也批評，這是繼1994年被罷免人韓國瑜修罷免案後，國民黨再次在罷免進行中修罷免法，「一次是綁在一起、一次是不能綁在一起，左右搖擺，毫無立場可言」。

陳柏惟說，不會用任何方式影響投票日期，8月28日也好、延期也好，一切以防疫指揮中心的指導原則為準，「我不會在任何情況試圖破壞遊戲規則或改變日期，因為我是當事人。輸不起要改規則不然就坐在地上哭的，從來就只有中國國民黨」。

對於立法院今召開談話會表決是否召開臨時會修正公投法，陳柏惟說，支持移轉投票，但反對重要議題用草率的方式解決，國民黨召開臨時會美其名為不在籍投票，但其中20個條文全都是為「通訊投票」而寫，若自己同意國民黨就會說是讓外地支持者投票、反對就說是不支持不在籍的進步法案，因此只有缺席才是保障選區民眾在現行法律最大的投票利益。

投票 罷免 陳柏惟

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