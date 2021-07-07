遇刺海地總統3年前訪台 蔡總統昨天剛請大使轉達問候

中華民國友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入槍殺。海地總理約瑟夫（Claude Joseph）透過聲明宣布摩依士死訊，第一夫人也遭槍傷。摩依士伉儷曾於2018年5月來訪，蔡英文總統以隆重軍禮歡迎，還強調兩國邦誼友好永固，成為彼此堅強的後盾。

巧合的是，蔡總統昨天上午才在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮陪同下，接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書。蔡總統在致詞時說，今年兩國建交65年，她並藉這個機會再次感謝摩依士總統在去年聯合國大會，發言支持台灣的國際參與；她也請潘恩大使向摩依士總統轉達來自台灣的感謝和問候。

2018年5月29日是摩依士總統第一次率團來台進行國是訪問。蔡總統在府前廣場以隆重軍禮歡迎，鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及閱兵。蔡總統當時致詞表示，台灣和海地，雖然在地理位置上相隔遙遠，但共享民主和自由價值，在許多領域，雙邊也有長期、深入的合作成果。

蔡總統當時指出，兩國是相互扶持的好朋友，海地長期支持台灣的各項國際參與，2017年聯合國大會總辯論時，摩依士總統還親自為台灣仗義執言；2018年4月，也由羅迪格（Antonio Rodrigue）外長致函「世界衛生組織」（WHO），聲援台灣。

摩依士總統致詞時則說，海地外長羅迪格上次來訪回國後，曾提及台灣有意願協助海地發展，因此率團前來，研商兩國未來合作具體計畫；基於兩國長久友誼與團結關係，海地願意與台灣加強各項關係，更期待兩國關係發展到新階段，讓彼此成為策略伙伴關係。

摩依士總統還指出，為了促進海地的就業與經濟發展，海地政府施政有七大主軸，優先計畫包括加強私人投資、農業現代化、促進基礎建設等，而這些計畫所面臨的挑戰非常艱鉅；展望未來，期盼能為兩國關係注入新動能，創造雙贏，奠定堅強基礎。