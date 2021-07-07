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美官員反對台獨 台聯：將延續李登輝遺志 繼續追求建國

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台聯秘書長周倪安。圖／台聯提供
台聯秘書長周倪安。圖／台聯提供

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯表示，支持強健的美台非官方關係，但不支持台灣獨立。台灣團結聯盟今天發出聲明表示，可以理解拜登政府的模糊路線，然而一個深化民主的國家，有骨氣的台灣人，將延續前總統李登輝的遺志，繼續追求台灣正名制憲建國的路線，在世界上各個角落點亮台灣。

台聯秘書長周倪安指出，過去幾年美國國會積極通過惠台五大法案（台灣旅行法、 國防授權法、台灣再保證倡議法、台灣保證法、台北法案），美國行政單位甚至推動對台軍售常態化、前總統川普派衛生部長訪問台灣及強化美軍在東海、南海、與台灣周邊戰力，嚇阻中國武力擴張等，而今年五月中台灣疫情突然爆發，六月美國有三位國會議員搭乘軍機來訪，連同最近一次總共捐贈了二百五萬劑疫苗給台灣，拜登政府延續川普總統友台助台的政策，台灣人銘感在心。

周倪安說，民主國家最可貴的就是民意，拜登政府對於台灣與中國問題再度發出戰略模糊的表態，並不讓人意外，然而重點是台灣人民追求一個正常國家與堅定民主崗位的意志。

周倪安表示，目前台灣內部最大的問題，在於有一批親中反台的中國代理人，持續在台灣國內以各種方式擾亂民心破壞團結，執政黨必須努力趕緊通過「中國代理人法」來處理叛國者，不要只在選舉年嚷嚷叫喊。

周倪安指出，台聯認為獨立的台灣來自獨立的民意，民意主導一切，台灣人只要團結在一起，繼續追求正名制憲建立新國家的路線，相信終有一天美國的民意也會支持台灣獨立，到時美國政府就必須順著美國人民的民意，支持台灣是一個國家的事實。

台灣人 拜登 台聯

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