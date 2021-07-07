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蔡英文提醒嚴防假訊息「打疫苗不會造成基因突變」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天在臉書提醒嚴防假訊息。本報資料照片
蔡英文總統今天在臉書提醒嚴防假訊息。本報資料照片

蔡英文總統今天在臉書提醒嚴防假訊息表示，「打疫苗不會造成基因突變，該打的時候就去打。」

蔡總統說，今天下午，最新一批政府購買的62.6萬劑AZ疫苗已經抵達，隨著疫苗的供應逐漸穩定，現在各縣市都在全力施打疫苗，過程中也持續根據民眾的需求，及時做出修正，所有參與第一線施打工作的同仁都辛苦了；但令人遺憾的是，不論是AZ還是莫德納（Moderna），都遇到層出不窮的假訊息，就連「打疫苗會造成基因突變」這樣的謠言，即使指揮中心和專家學者再三強調「疫苗不會改變基因」，也還是繼續擴散。

蔡總統說，假訊息的目的只有一個，就是為了打擊民眾對指揮中心的信任，讓疫苗無法順利施打，讓台灣無法達到集體的防護力。

她再次拜託大家：如果在生活中，有看到、聽到可疑的訊息，請透過疾管家LINE官方帳號查證，並幫忙澄清說明，這樣防疫工作才能更順利，「最後，請一定要鼓勵家人朋友，踴躍施打疫苗。越多人施打，我們就離恢復正常生活越近。」

AZ疫苗 假訊息 基因

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