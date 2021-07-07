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林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」
針對北市疫苗分配問題，立委林昶佐日前指出，北市府配給萬華的疫苗劑量竟是北市最少，遭北市府駁斥萬華區為全北市接種覆蓋率最高。如今林昶佐又指出，根據衛生局紀錄，萬華分配到的疫苗確實最少，台北市副市長蔡炳坤表示，不知道林委員是不是萬華人，但是可能對萬華人生活圈不清楚，萬華人經常到中正區就醫，中正萬華是共同生活圈。
對於北市府稱萬華區為全北市接種覆蓋率最高，林昶佐表示，副市長蔡炳坤和他談的是不同層面的問題，並指出在衛生局紀錄中，萬華分配到的疫苗確實最少，導致許多長輩要搭車跨區施打，他建議市府增設更多疫苗施打點、增加疫苗配給。
蔡炳坤表示，不知道林委員是不是萬華人，但可能對萬華人生活圈不清楚。由於萬華是老城區，沒有大型醫院，萬華人平常就醫就會到中正區和平醫院、台大醫院，所以中正萬華是共同生活圈，不能只單看萬華區醫療院所，分配到的疫苗數量。
蔡炳坤表示，五月中旬開始，萬華專案就讓所有萬華地區第一線工作人員接種疫苗，包括警消、環衛、區公所等等。接著北農專案，在萬大國小設前進指揮所替民眾接種疫苗，最近為了讓長者接種疫苗，還協調聯合醫院到雙園國小來幫長者服務，得到很多長者贊同，現在進行的市場專案，也是以中正萬華為優先。他強調，艋舺是台北的起家厝，一定會飲水思源。
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