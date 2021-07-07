喊清零自食惡果？黨內不同聲音 柯文哲:非獨裁一言堂

有媒體報導，民眾黨內有聲音指台北市長柯文哲實在不必對外喊「清零」，對內說就好，對於黨內不同聲音，是否仍以清零為目標？柯文哲說，民眾黨不是獨裁政黨，也不是一言堂，本來就有各種聲音。柯說，他認為清零動作還是要做，將案例壓到越低越好，用最低成本撐到疫苗可以普遍施打。

對於民眾黨立委蔡壁日前在臉書上說，除非封城否則不可能真的清零，遭解讀是打臉柯文哲，今天再有媒體報導，指民眾黨內有聲音，認為柯文哲不必對外喊清零，柯喊清零自食惡果，對此，柯文哲說，民眾黨不是獨裁政黨，也不是一言堂，過去標榜民主自由多元開放價值，本來也有各種聲音。

柯文哲表示，在沒有疫苗下，清零是唯一解禁的條件，不過現在有疫苗，從一個月前到現在，他戰略都沒有改變，他還是主張，以最低成本維持三級管制效果，撐到可以打疫苗到一定程度，這是可以兼顧經濟發展，也可以對疫情最大控制，應該適用這個戰略。

柯說，他認為，現在清零動作還是要做，將案例壓到越低越好，壓到夠低，用最低成本，撐到疫苗可以普遍施打。