警戒降級？江啟臣：找出黑數、維持篩檢量能和制訂指引

7月12日是否降級引發關注。國民黨主席江啟臣今在中常會提出三點呼籲，指揮中心在三級警戒解除前，盡全力找出確診黑數以及隱形傳播鏈；儘速制定可行的各項生活指引，讓人民有所依循；解封後持續維持篩檢量能，反應真實的疫情狀況。

江啟臣指出，疫情爆發至今已造成超過700位國人因此往生，但仍然沒有看到任何人負起該負的政治責任，令人遺憾。疫情終究會過去，但政府對人民造成的傷痛將永難抹滅，大家都知道疫情是天災，但造成疫情嚴峻的是不是人禍，人民會看在眼裡、記在心裡。

江啟臣提醒，面對4.5%死亡率，這個是超於國際平均兩倍的致死率。指揮中心不應該一直以患者年齡、慢性疾病，甚至家屬主動放棄急救等作為推託的理由。其他國家同樣也面臨這些外在的因素，但死亡率仍低於我國。指揮中心應該要檢討門診及防疫旅館用藥，思考放寬單株抗體適用年齡，檢討早期臨床治療用藥，全力做好早期治療減少重症病患，降低死亡率。

江啟臣說，人民面臨的困境不但是致死率攀高，更是缺乏充足的疫苗防疫，雙重的威脅讓人民感到恐慌、絕望，如今要疫苗、活下去竟然變成另外一種奢求嗎？上星期他與南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚，以及台東縣長饒慶鈴具名發給蔡英文總統的公開信，希望比照永齡基金會、台積電以及慈濟基金會的模式，同意四個縣市政府所提出的疫苗採購申請，卻遭到拒絕。

江啟臣說，民進黨政府明明知道疫苗是疫情唯一的解方，卻仍然百般阻撓，將地方政府購買疫苗的申請，視為鞏固政權的困擾，將人民百姓的健康當成籌碼，把救命的疫苗採購當成特權，傲慢與自滿，令人不齒。