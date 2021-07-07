蔡英文特助酸「詠春疫苗」 花縣府怒：應向鄉親道歉

民進黨主席蔡英文特助洪耀南日前在臉書貼文大酸花蓮鄉親搶打殘劑，是搶打「詠春（台語諧音有用剩的意思）疫苗」，引來花蓮人怒火。花蓮縣府代理秘書長張逸華今天怒批洪耀南「何不食肉糜、傷口上撒鹽」，應向全台灣沒有辦法如願打到疫苗的鄉親道歉。

花蓮縣府下午舉辦線上防疫記者會，張逸華回應媒體詢問時怒批洪耀南。他說，看到洪耀南發文他相當難過，台灣這麼多人為求一劑疫苗，苦等政府買疫苗回來而等不到，但洪耀南做為一個中央執政黨主席特助，看到民眾為搶打疫苗殘劑跑百米、甚至跌倒，竟在臉書上發文消遣，根本就是何不食肉糜，更是在傷口上撒鹽。

對於洪耀南以與台語「用剩」諧音的「詠春」疫苗做調侃，張逸華說，他個人認為疫苗殘劑會比「詠春」疫苗更符合事實。殘劑的「殘」有兩個意義，一個是「殘忍」，中央執政的不管是總統府、衛福部，沒辦法把大家需要的疫苗採購回來，連台積電、鴻海、慈濟還有花蓮縣府委託採購的疫苗，也遲遲買不到，人民搶打疫苗必須跑百米，這好笑嗎？何其殘忍。

張逸華說，另一個殘是「殘殺」，全台有600多條因為打不到疫苗，不幸確診病故的台灣人民，有600多個家庭因此破碎，如此的不幸，執政黨黨主席特助竟還有心情在臉書發文調侃。

張逸華說，洪耀南說的「詠春」疫苗是用剩的，但台灣的疫苗夠打嗎？根本就打不到，他為鄉親發聲，要求洪耀南要向打不到疫苗心急如火的鄉親說對不起，也希望執政黨為蒼生著想。

縣長徐榛蔚則說，不希望把一些不好的事情當成笑柄，製造紛擾，這不是蒼生之福。