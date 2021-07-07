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新北已做好12日「微解封」準備？ 侯友宜透露三大指標

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜。圖／取自侯友宜臉書

三級警戒暫定的期限12日就要到來，放鬆措施也讓外界關心，新北市長侯友宜表示，現在仍要努力把份內防疫工作做好，但屆時確診數若能降到地板值、阻斷社區傳播、疫苗施打率良好的話，大家就有機會在疫情底下有新型態生活，這段期間也會攜手台北，一起把防疫工作做到最好，以阻斷傳播鏈。

全國三級警戒暫定至7月12日，中央流行疫情指揮中心也正規劃對行業適度放鬆，且必須全國一致，引發民眾及各縣市政府討論。

侯友宜指出，面對未來發展，最重要還是要想如何讓市民在安心環境裡面平安過生活，因此現階段最重要的工作還是做好防疫，要持續利用廣篩，找出隱形傳播鏈，以阻斷社區感染，同時也拜託政府要讓疫苗接種率大幅提升，市民才能得到充分保障，因此現在最重要工作，還是在面對疫情瞬息萬變之際，更加小心翼翼、全力以赴。

侯友宜認為，台北跟新北兩市一定是並肩作戰、不斷做好防疫工作，尤其在強力篩檢及精準疫調上，要不斷互相通報，努力把隱形傳播鏈找出來，所以也不斷用快、全、準的篩檢找出隱形傳播鏈，要阻斷現有染疫所有足跡，這才是兩市要互相努力的地方。

侯友宜表示，雙北疫情發展是全國最關注的議題，仍要更努力加油把自己份內工作做好，讓雙北疫情降到「最低再最低」，如果有能力降到地板值，讓社區隱形傳播鏈幾乎被消滅，也透過篩檢把整個社區傳播阻斷，再加上政府施打疫苗成果能最好的話，大家就有機會在疫情底下，有新型態生活。

疫情 侯友宜

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