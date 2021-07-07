蔡英文：民進黨幾個縣市施打疫苗效率很高 大家辛苦了

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，今明兩天陸續會有自購、日本提供的兩批AZ疫苗到貨，疫苗取得已經累計超過七百萬劑；且這幾天各縣市都在全力施打，目前第一劑接種率，大概是10%左右，希望在七月底之前，國人的接種率達到20%到25%之間，也希望對防疫有一些效果。

中常會上，民進黨邀請新竹市長林智堅來做疫苗施打工作的經驗分享。蔡英文也說，「有注意到我們（民進黨）的幾個縣市在施打疫苗的效率都很高，有任何狀況，也都能夠體貼民眾，並且及時修正，要跟在場所有縣市長說，大家都辛苦了」。

蔡英文指出，上周屏東有Delta變異株的挑戰，除了中央幫忙，高雄、台南也立刻出手協助。之前苗栗有狀況的時候，新竹市也立刻組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」出手相助，這些例子都證明，只要團結，一定可以戰勝病毒挑戰。

蔡英文表示，昨天由政務委員唐鳳主導規劃的「疫苗意願登記與預約接種系統」，已經開始試辦，要拜託黨公職務必要傾聽第一線的民意，一起來讓制度更完善，讓民眾施打疫苗更方便。

蔡英文說，這段時間以來，確實有很多假訊息，從AZ副作用到Moderna會影響基因，甚至這幾天也有一些訊息，在挑戰民眾對預約系統的信任，除了請指揮中心回應說明，也要提醒大家，假訊息的目的只有一個，就是要打擊人民對指揮中心的信任，大家在地方上聽到各種假訊息，也務必要幫我們澄清說明，讓防疫工作能夠更順利的推動。