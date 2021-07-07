快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中莫德納打氣旺！快打站逾2.7萬人施打率破56%

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕在今天下午三時的防疫記者會上宣布，今天台中本土、境外、社區快篩皆零確診，再度「三零」的好消息。台中今天首度開放70歲以上長者施打莫德納疫苗，67各快打站「打氣很旺」。統計到今天下午2時，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中，70-74歲長者有2萬3891人，單就今天通知的70-74歲長者人數共4萬2605人來看，施打率也突破56%，施打踴躍。

盧秀燕說，今日是莫德納疫苗大規模施打首日，主要開放70歲至74歲長輩接種，市府今日上午共啟動64個快打站，她也特別至東山高中視察，雖發現部分快打站出現動線安排不夠周詳、電腦突然當機等零星問題，但市府秉持「不好的地方就改進」的原則立即調整，感謝市民指導，市府會努力排除問題。

她說明，統計至今日下午2時，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中，70到74歲的長者有2萬3891人，佔此年齡層長者人數10萬7800人來看，首日施打率已達22%，但為讓大幅排隊的情況減少，市府分三天分流施打，單就今天通知的70到74歲長者人數共4萬2605人來看，施打率也突破56%，施打踴躍。

盧秀燕說明，統計至昨晚10時，全市已接種人次破28.2萬，約占全市1成，市府將持續替市民朋友施打疫苗。

台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天一早湧入20多名長者接種莫德納疫苗，不但提早開打，第一小時120人接種，打氣旺。記者趙容萱／攝影

莫德納疫苗 盧秀燕

延伸閱讀

台中快打站現人潮 盧秀燕初估接種率破6成

唐鳳疫苗預約系統有詐？ 盧秀燕助釋疑

疫情穩定卻維持三級警戒 盧秀燕擔心會有經濟問題

台中確診個案再添零 明70歲以上市民開打疫苗

相關新聞

新北已做好12日「微解封」準備？ 侯友宜透露三大指標

三級警戒暫定的期限12日就要到來，放鬆措施也讓外界關心，新北市長侯友宜表示，現在仍要努力把份內防疫工作做好，但屆時確診數...

行政院曝解封鬆綁方向 餐廳內用梅花座勢在必行

民進黨今天辦線上中常會，據轉述，行政院政務委員黃致達提到，行政部門各部會已在盤點三級警戒鬆綁措施，會維持實聯制、分流等作...

美國印太總監表態不支持台獨 也在港台之間畫下紅線

白宮印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）6日參加美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會時說，美國不支持台獨，在這個美中敏感時刻，有其特殊含意。 當時前國務院亞太助卿的羅素提問，美國對台「愛多少才叫愛太多」，怎樣做能適當對台展現尊重、支持，同時符合美方長期奉行的一中政策與台灣關係法？羅素是坎伯的後任，兩人交情深厚，這個問題看似做球給坎伯答。...

蔡英文：民進黨幾個縣市施打疫苗效率很高 大家辛苦了

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，今明兩天陸續會有自購、日本提供的兩批AZ疫苗...

7月12日如解封 盧秀燕：中市會順時中「微微解」

離7月12日三級警戒期限還剩5天，台中市長盧秀燕表示，不少市民一再追問「台中到底會不會微解封？」盧秀燕說，大方向是絕不會...

影／台中莫德納打氣旺！快打站逾2.7萬人施打率破56%

台中市長盧秀燕在今天下午三時的防疫記者會上宣布，今天台中本土、境外、社區快篩皆零確診，再度「三零」的好消息。台中今天首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。