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影／台中莫德納打氣旺！快打站逾2.7萬人施打率破56%
台中市長盧秀燕在今天下午三時的防疫記者會上宣布，今天台中本土、境外、社區快篩皆零確診，再度「三零」的好消息。台中今天首度開放70歲以上長者施打莫德納疫苗，67各快打站「打氣很旺」。統計到今天下午2時，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中，70-74歲長者有2萬3891人，單就今天通知的70-74歲長者人數共4萬2605人來看，施打率也突破56%，施打踴躍。
盧秀燕說，今日是莫德納疫苗大規模施打首日，主要開放70歲至74歲長輩接種，市府今日上午共啟動64個快打站，她也特別至東山高中視察，雖發現部分快打站出現動線安排不夠周詳、電腦突然當機等零星問題，但市府秉持「不好的地方就改進」的原則立即調整，感謝市民指導，市府會努力排除問題。
她說明，統計至今日下午2時，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中，70到74歲的長者有2萬3891人，佔此年齡層長者人數10萬7800人來看，首日施打率已達22%，但為讓大幅排隊的情況減少，市府分三天分流施打，單就今天通知的70到74歲長者人數共4萬2605人來看，施打率也突破56%，施打踴躍。
盧秀燕說明，統計至昨晚10時，全市已接種人次破28.2萬，約占全市1成，市府將持續替市民朋友施打疫苗。
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