陳柏惟罷免案是否改投票日 刪Q總部明到中選會遞陳情書

立法委員陳柏惟罷免案是否改定投票日期，中選會預定於7月16日提會討論，提罷免案的刪Q總部今天表示，明天早上10點將遞件陳情書到中央選舉委員會，提出訴求，在疫情嚴峻的時刻，無論是贊成或反對罷免，以防疫為優先，一切皆「為人民忍耐、為人命忍耐」。

刪Q總部表示，罷免是憲法賦予人民的權利，不應該以任何柔性、硬性的方式剝奪，他們相信中選會會客觀公正的舉辦罷免投票，既然二階順利通過後，也希望中選會能夠通盤思考，將疫情的發展納入考量，審慎地決定罷免投票的日期。

中央選舉委員會曾說明，有關立委陳柏惟罷免案是否改定投票日期，中選會預定於7月16日提會討論，刪Ｑ總部表示，總部都以中選會為主盡力配合，也多次和支持者表示要相信中選會會公正辦理，但是7月2日公布罷免成案，同日又直接公佈投票日期於8月28日，和公投一樣都會造成群聚，但卻有兩套標準，確實令人質疑，也令人擔心，萬一真的強行在疫情尚未明朗的時刻舉辦投票，若造成防疫的破口，台中第二選區的鄉親是不是要被冠上防疫漏洞的惡名？