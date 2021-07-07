快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳柏惟罷免案是否改投票日 刪Q總部明到中選會遞陳情書

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委陳柏惟罷免案是否改投票日，刪Q總部明到中選會遞陳情書。圖／刪Q總部提供
立委陳柏惟罷免案是否改投票日，刪Q總部明到中選會遞陳情書。圖／刪Q總部提供

立法委員陳柏惟罷免案是否改定投票日期，中選會預定於7月16日提會討論，提罷免案的刪Q總部今天表示，明天早上10點將遞件陳情書到中央選舉委員會，提出訴求，在疫情嚴峻的時刻，無論是贊成或反對罷免，以防疫為優先，一切皆「為人民忍耐、為人命忍耐」。

刪Q總部表示，罷免是憲法賦予人民的權利，不應該以任何柔性、硬性的方式剝奪，他們相信中選會會客觀公正的舉辦罷免投票，既然二階順利通過後，也希望中選會能夠通盤思考，將疫情的發展納入考量，審慎地決定罷免投票的日期。

中央選舉委員會曾說明，有關立委陳柏惟罷免案是否改定投票日期，中選會預定於7月16日提會討論，刪Ｑ總部表示，總部都以中選會為主盡力配合，也多次和支持者表示要相信中選會會公正辦理，但是7月2日公布罷免成案，同日又直接公佈投票日期於8月28日，和公投一樣都會造成群聚，但卻有兩套標準，確實令人質疑，也令人擔心，萬一真的強行在疫情尚未明朗的時刻舉辦投票，若造成防疫的破口，台中第二選區的鄉親是不是要被冠上防疫漏洞的惡名？

罷免 投票 中選會

延伸閱讀

中選會討論陳柏惟罷免案是否延期 刪Q總部：會吵的孩子有糖吃？

台中議會國民黨團呼籲：陳柏惟罷免案延期投票

公投延期陳柏惟罷免不延 江啟臣：台中人的命就不重要嗎

陳柏惟罷免案為何暫定8月28日投票？ 中選會這樣說

相關新聞

新北已做好12日「微解封」準備？ 侯友宜透露三大指標

三級警戒暫定的期限12日就要到來，放鬆措施也讓外界關心，新北市長侯友宜表示，現在仍要努力把份內防疫工作做好，但屆時確診數...

行政院曝解封鬆綁方向 餐廳內用梅花座勢在必行

民進黨今天辦線上中常會，據轉述，行政院政務委員黃致達提到，行政部門各部會已在盤點三級警戒鬆綁措施，會維持實聯制、分流等作...

美國印太總監表態不支持台獨 也在港台之間畫下紅線

白宮印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）6日參加美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會時說，美國不支持台獨，在這個美中敏感時刻，有其特殊含意。 當時前國務院亞太助卿的羅素提問，美國對台「愛多少才叫愛太多」，怎樣做能適當對台展現尊重、支持，同時符合美方長期奉行的一中政策與台灣關係法？羅素是坎伯的後任，兩人交情深厚，這個問題看似做球給坎伯答。...

蔡英文：民進黨幾個縣市施打疫苗效率很高 大家辛苦了

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，今明兩天陸續會有自購、日本提供的兩批AZ疫苗...

7月12日如解封 盧秀燕：中市會順時中「微微解」

離7月12日三級警戒期限還剩5天，台中市長盧秀燕表示，不少市民一再追問「台中到底會不會微解封？」盧秀燕說，大方向是絕不會...

影／台中莫德納打氣旺！快打站逾2.7萬人施打率破56%

台中市長盧秀燕在今天下午三時的防疫記者會上宣布，今天台中本土、境外、社區快篩皆零確診，再度「三零」的好消息。台中今天首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。