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AIT台北辦事處新處長孫曉雅接任 民進黨：歡迎、期待

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
AIT台北辦事處新處長孫曉雅接任 民進黨表示，歡迎、期待。圖／本報系資料照
AIT台北辦事處新處長孫曉雅接任 民進黨表示，歡迎、期待。圖／本報系資料照

美國在台協會（AIT）正式宣布將由孫曉雅（Sandra Oudkirk）出任美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長。民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨歡迎並期待孫曉雅處長的到任。

謝佩芬說，民進黨長期重視台美關係，是台灣唯一在華府設有代表處的政黨。台美關係在近年來亦相當緊密，除了睽違5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議在上周復談外，疫情嚴峻期間美國更捐贈250萬劑疫苗給台灣，我們都深切感受到台美間堅定的夥伴關係。

謝佩芬指出，孫曉雅處長曾派駐台北，2019年台美第一次「太平洋對話」時，蔡英文總統也接見時任美國國務院副助卿的孫曉雅處長，孫曉雅處長對台美關係議題深入瞭解，也是台灣長期友人，民進黨期待繼續與孫曉雅處長帶領的AIT團隊深入交流與合作，以期台美間的夥伴關係在酈英傑等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化與深化。

孫曉雅 民進黨 謝佩芬

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