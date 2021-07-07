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柯文哲提幫非法移工打疫苗 王必勝：帶回研究

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊（圖）今天與台北市長柯文哲前往環南市場前進指揮所開會，面對記者提問快步奔向座車。記者曾原信／攝影
台北市副市長黃珊珊（圖）今天與台北市長柯文哲前往環南市場前進指揮所開會，面對記者提問快步奔向座車。記者曾原信／攝影

台北市長柯文哲今天上午與副市長黃珊珊赴萬大前進指揮所，與醫福會執行長王必勝開會。柯文哲到場被媒體問及和王必勝要討論哪些議題？柯僅回應，每天有事情要處理。王必勝會後受訪表示，這次的會議主要是討論7月8日環南市場篩檢細節執行、還有7月9日北農一市攤商檢驗執行細節，及針對新個案的相關性，看是否會影響到其他地方。

由於柯文哲昨表示，他曾考慮5萬名沒身份的非法移工要不要先打疫苗，但因有人說，合法還沒打，非法先打會有爭議。柯文哲今天赴萬華指揮所與中央開會，柯也提出非法移工問題，王必勝透露，柯文哲有提到非法移工部分，因這群人是沒身分的，如何有系統性處理這些人，他要帶回去指揮中心再研究一下。

另外，對於環南市場休市三天，北市府給予每攤兩萬元補助，遭外界質疑綁樁？柯文哲今上午被媒體堵訪，柯文哲表示，「又沒要選綁什麼樁？」

對於新北市長侯友宜喊出要區域聯防，柯文哲則回答，「不是每天聯防？」

原本柯文哲今天上午要出席北市教育局教職員施打疫苗視察行程，不過昨天發出採訪通知後，一小時內宣布取消，對外稱「會議排程調整」，但柯文哲是為了到萬大指揮所與王必勝開會。

新冠疫苗

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