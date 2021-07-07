拒不在籍投票入公投法 鄭麗文：民進黨再成民主絆腳石

因疫情影響，反萊豬等4公投延後至年底舉辦，國民黨團主張立法院召開臨時會將不在籍投票修入公投法，但提案今在民進黨立委人數優勢下遭否決。國民黨團書記長鄭麗文批評，「民主進步擋」再次成為台灣民主里程碑上最大的絆腳石。

黨團總召費鴻泰表示，遺憾臨時會沒有開成，但在立法院下會期正式開議後，會主動排審公投法修正草案，再來檢視民進黨的態度是什麼；而下個會期也是預算會期，在很多預算審查中，也會展現國民黨的決心。

費鴻泰也提到，今天要求召開臨時會提案被民進黨團以人數優勢否決，「下個月再來」。

費鴻泰表示，現行由民進黨主導修正後的公投法第23至25條中，有很多相互矛盾地方，一個不負責任的政黨還在那講空話、大話、騙人的話，可惡的民進黨雖然叫民主進步黨，但執政後卻是在搞獨裁、專制，一點都不進步。

費鴻泰說，國民黨團主張開臨時會補正公投法，就是要促成台灣民主的進步；新加坡、韓國可以不在籍投票，為什麼獨獨台灣不可以？民進黨阻擋民主進步是在怕什麼？

鄭麗文表示，國民黨團這次提案的「是對事的公投，不是對人的總統大選」，民進黨卻又搬出「共維拉」，說怕中共的認知作戰介入？怕舞弊就想方法防弊，例如透過區塊鏈加密，不要再以此為不修法的藉口混淆視聽，民進黨觀念停在30年前。

鄭麗文說，其他國家在疫情蔓延下仍以靈活的政策完成國家大事，但民進黨搞砸防疫，卻又要拉著全民的權利陪葬，遇到疫情，連民主活動完全停擺，稱不在籍投票沒有急迫性，卻又沒有辦法保證12月18日公投能如期舉行。