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美官員表態不支持台獨 獨派：尊重台灣最好方式是建交

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏。圖／本報系資料照
台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏。圖／本報系資料照

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯6日表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」，這也是拜登政府就任以來，首度有美國官員明確表態。台獨大老辜寬敏任董事長的台灣制憲基金會表示，美國對於台灣尊重最好的方式，即與台灣建立正式外交關係，讓民主同盟更加穩固，亦向中國與民主友邦展現其衛護自由民主秩序的決心。

台灣制憲基金會指出，感謝美方於疫情期間對於台灣疫苗之即時援助，也欣見拜登政府上台之後，先後與日本、歐盟針對台灣安全問題做出歷史性的聯合聲明，並多次表明對台灣人民的尊重，而美國對台灣尊重的最好方式就是「台美建交」。

台灣制憲基金會表示，台灣在經歷90年代民主化運動後，已事實上（de facto）獨立，但在國家意識與國族意識發生巨大改變、多數人民認為自己是「台灣人」後，台灣目前仍使用俱大中華統一思想的「中華民國憲法」，無論在國家定位、領土疆域或國民認定上都與台灣民眾認知出現巨大差異，造成台灣當前仍非「正常國家」。

台灣制憲基金會指出，無論古今，一個主體展現其獨立性、國家性，其本身國民之意願、決心與行動，都會牽動國際間之看法與行動，台灣人民的主觀意願與客觀國際環境互為因果，須等量齊觀。在面對台灣國家正常化道路上，政府與民間扮演不同角色，皆可在各自領域發揮積極作用。

台灣制憲基金會呼籲，任何有心在台灣國家正常化議題上見縫插針、挑撥離間進行認知作戰的團體或個人就此罷手，不要低估台灣人民想要成為正常國家的堅定決心，不容中國及其代理人對台灣事務說三道四，「只有台灣人民能決定台灣人民的將來」。

台灣人 拜登 疫情

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