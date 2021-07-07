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美官員提不支持台獨 外交部：中華民國台灣是主權國家

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)。本報資料照片
美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)。本報資料照片

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）6日在華府出席「亞洲協會」（Asia Society）活動時，強調美國支持與台灣維持強勁的非官方關係，不支持台灣獨立；外交部今天表示，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實也是現狀。

外交部表示，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視。台灣也是負責任且可靠的夥伴，我方與美國在許多區域及全球性議題都有非常緊密的合作，樂願對國際社會繼續做出貢獻。

外交部表示，坎伯在談話中重申支持台灣的國際角色，特別是在對抗疫情與爭取疫苗方面，不應被排除在外，外交部對坎伯支持台灣參與國際事務的立場表示歡迎與感謝，並對美國政府及時捐贈我國250萬劑疫苗，共同對抗疫情的堅定友誼重申由衷謝忱。

外交部表示，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主制度，爭取台灣更寬廣參與國際事務的機會，並且已贏得美國及其他理念相近夥伴的高度肯定與支持。外交部將在現有堅實基礎上，持續與美國緊密合作，繼續強化雙方的實質友好夥伴關係。

外交部 疫情 疫苗

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