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疫情期間恐斷炊 朝野立委籲勿讓暑假成為學童營養破口

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱(大圖)今天舉行線上記者會，呼籲暑假勿成為學生營養破口。圖／取自鍾佳濱臉書截圖
民進黨立委鍾佳濱(大圖)今天舉行線上記者會，呼籲暑假勿成為學生營養破口。圖／取自鍾佳濱臉書截圖

暑假開始，民進黨立委鍾佳濱今天表示，經過調查，疫情中去年暑假、今年寒假及停課這三個期間，使用午餐補助的經濟弱勢學生都有20萬人左右，現在疫情尚未消散，暑假期間不能成為學生營養的破口；教育部表示，針對不同地區的特性，實施發放現金、餐券、食物包等措施，絕不會讓孩子在暑假期間餓肚子。

鍾佳濱今天和國民黨立委萬美玲、民進黨立委陳秀寳、伍麗華舉行線上記者會，呼籲別讓經濟弱勢的孩童在暑假期間因為無法到校進行補救教學，而讓營養出現破口。

鍾佳濱說，他和屏東的相關單位合作進行系列調查，發現今年暑假和去年暑假相比，使用午餐補助的學生無論是都市還是偏鄉都增加了百分之三，營養午餐是很多經濟弱勢學生的依靠，有人甚至會包回家當晚餐，但受到疫情衝擊，很多學生無法溫飽，他認為在偏鄉應該以現金取代餐券，並整合外送平台，提供學生更多選擇。

萬美玲說，她的選區對於有需要的學生曾發過現金，但後來發現學童沒有用於買餐，因此改為發餐券，今年改發現金50元，但其實吃不到什麼，希望能給一致性的協助。伍麗華說，教育部應調查偏鄉學校的需求，擴充偏鄉服務量能。

陳秀寳說，學生除了沒有營養午餐，過去會有一些單位固定捐贈物資，現在也沒有了，希望能媒合學生鄰近的餐飲業者讓學生不斷炊。屏東縣賽嘉國小校長曾有欽說，偏鄉學童是經濟弱勢比例很高，透過學生的營養午餐一致性的供應，可以建立部落互相支持的系統。

教育部國教署學安組組長林良慶說，教育部持續也會調查縣市間的問題，會和勞動部洽商啟動安心即時上工，讓鐘點人力可以陪伴弱勢孩童，也會在暑假期間啟動線上學習，讓學習低成就的孩子學習不中斷，立委們關切的飲食部分，因地制宜提供現金、餐券、食物包和物資的發放，不會讓孩子餓肚子。

衛福部社工司科長李璧如說，針對弱勢家戶在疫情期間加發生活補助，希望經濟弱勢在疫情期間不受影響，也會用食物券或餐券的方式媒合資源，把食物送到弱勢家庭手上。

偏鄉學校 疫情

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