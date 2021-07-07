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台獨路線連遭打臉 江啟臣：「中華民國」才是最大共識
民進黨推動台灣獨立接連遭挫敗，繼台日關係協會會長邱義仁表示，台獨不是台灣人民自己可決定後，美國國家安全會議印太事務協調官坎貝爾近日也表態不支持台獨。國民黨主席江啟臣上午受訪表示，「中華民國」才是當前國內最大共識。
江啟臣批評，民進黨自始至終都把台獨當提款機，每到選舉或想操弄族群對立時就拿出來，但實際上的國際現實與國家狀況都很清楚告訴蔡政府，台獨是不可能的，對區域、兩岸、國際都沒有任何正面幫助，甚至可能帶來衝突。
江啟臣說，請問蔡英文總統，民進黨主張台獨，但執政後有因此讓台灣加入聯合國？有更多邦交國？有更多國際空間？與其讓各界打臉，蔡應出來對內外清楚宣示「擁護、捍衛中華民國，反對台獨」，中華民國才是目前國內與台灣最大共識。
江啟臣也提醒，蔡總統也不要再動不動就提出改變國家定位的修憲提案，這對國家內部的團結沒有任何幫助。
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