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李秉穎爆專家會議沒討論3+11 邱臣遠：揭穿陳時中謊言

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李秉穎爆專家會議沒討論3+11 邱臣遠：揭穿陳時中謊言

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。報系資料照

疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前接受政論節目訪問時表示，「專家會議從來沒討論過3+11，那是指揮中心自己的會議」。民眾黨立委邱臣遠今在臉書表示，指揮官陳時中說有專家背書，現在終於被揭穿，「證明陳時中與指揮中心從頭到尾滿口謊言」。

邱臣遠指出，造成台灣防疫從優等生變吊車尾關鍵的3+11破口決策過程，始終諱莫如深，當時陳時中先自爆式甩鍋給副指揮官陳宗彥，後來又改口說是自己做的決策並會負責；而立委們要指揮中心拿出會議記錄時，陳時中也先說有紀錄，後來又改口沒有，並稱有專家背書，現在謊言終於被揭穿。

邱臣遠也批評，指揮中心從頭到尾是一場迷航記，從台灣暫時防疫成功、陳時中支持度居高不下開始迷航，民進黨力拱陳參選台北市長時徹底漂流，後來陳登上小巨蛋與詹雅雯開唱，防疫更完全歪樓，每天下午二點的防疫記者會也成為表演舞台，被戲稱「五漢廢言」，「絕對的權力，造就絕對的迷航指揮官」。

邱臣遠說，只看到指揮中心單向發送指令，各機關幾乎是被動配合，以致發揮不出協同作戰功能，例如民航局未主動掌握諾富特檢疫隔離作業，甚至主動函請指揮中心放寬檢疫規定，成為國內疫情最大破口的元兇，農委會明知各地農產公司本是群聚感染的高風險目標，卻未主動規畫全面篩檢及施打疫苗，其他部會花了一年多的時間整備作戰部署，結果實際作戰全部荒腔走板，「這全都是因為指揮官大腦沒有協同作戰的觀念」。

「整個政府都在奇幻漂流迷航中」，邱臣遠說，明明有去年各國的防疫經驗可以抄襲，明明疫苗才是防疫的終極手段，政府卻明知而不為，導致台灣防疫先強後乾，「曾經自豪的世界防疫前三名優等生，自甘淪為國際疫苗乞討國，讓國人每天追疫苗，而且至今仍未啟動第三劑疫苗採購部署，這是多大的迷航」。

疫苗 陳時中 新冠肺炎

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