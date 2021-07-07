快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨力擋臨時會補正公投法 江啟臣：害怕公投就明講

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
因疫情影響，反萊豬等4公投延後至年底舉辦。國民黨團主張立法院召開臨時會將不在籍投票修入公投法，但提案今天在民進黨立委人數優勢下遭否決。國民黨主席江啟臣表示，民進黨若害怕公投、懷疑台灣的民主，要拒絕台灣民意就明講。記者周志豪／攝影
因疫情影響，反萊豬等4公投延後至年底舉辦。國民黨團主張立法院召開臨時會將不在籍投票修入公投法，但提案今天在民進黨立委人數優勢下遭否決。國民黨主席江啟臣表示，民進黨若害怕公投、懷疑台灣的民主，要拒絕台灣民意就明講。記者周志豪／攝影

因疫情影響，反萊豬等4公投延後至年底舉辦。國民黨團主張立法院召開臨時會將不在籍投票修入公投法，但提案今天在民進黨立委人數優勢下遭否決。國民黨主席江啟臣表示，民進黨若害怕公投、懷疑台灣的民主，要拒絕台灣民意就明講。

江啟臣質疑，民進黨每一次選舉的時候都宣稱鼓勵青年返鄉投票、提高投票率，現在國民黨團推動不在籍投票入公投法，絕對方便青年返鄉投票，方便大家減少移動、就近投票，民進黨卻反對到底，「在野喊公投、執政擋公投」。

江啟臣表示，民進黨執政後中選會前主委陳英鈐、現任副主委陳朝建，都講說公投法修法要配套不在籍投票，還說這次828公投若如期投票就可適用，但法案中選會去年5月送出後，在行政院躺了一年至今，民進黨一直擋到現在，忘了承諾。

江啟臣質疑，現在疫情反覆不定，公投已經要延後到12月18日，請問蔡政府12月18日就一定投的了？根本之道還是回到民主與選舉制度也應該要進步、超前布署，但蔡政府對防疫沒超前布署，連帶的連國家民主制度也沒超前布署。

民進黨團認為，不在籍投票入公投法無急迫性，不需臨時會處理。江啟臣反問，那民進黨兩年前主導臨時會修公投法，讓公投與大選脫鉤就有急迫性？國民黨團就是因疫情急迫才要求臨時會處理，民進黨不要用這種延宕方式懷疑台灣民意。

公投 投票率 民進黨 江啟臣

延伸閱讀

美表態不支持台灣獨立 江啟臣：給蔡政府明確提醒

7月12日微解封有譜？江啟臣籲蔡政府做好超前部署

日副相談「美日聯手保台灣」江啟臣：透過對話降低衝突

江啟臣：政府將放棄急救當新冠致死原因 凸顯對死亡冷漠

相關新聞

李秉穎爆專家會議沒討論3+11 邱臣遠：揭穿陳時中謊言

疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前接受政論節目訪問時表示，「專家會議從來沒討論過3+11，那...

嗆林昶佐會長改口「不需罷免」 林昶佐連回三次這句話

環南市場爆發群聚感染，選區立委林昶佐日前被環南市場自治會長林勝東及攤商連番嗆聲，還有民眾創立「罷免林昶佐」社團，不過林勝...

拒不在籍投票入公投法 鄭麗文：民進黨再成民主絆腳石

因疫情影響，反萊豬等4公投延後至年底舉辦，國民黨團主張立法院召開臨時會將不在籍投票修入公投法，但提案今在民進黨立委人數優...

美官員表態不支持台獨 獨派：尊重台灣最好方式是建交

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯6日表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」...

美官員提不支持台獨 外交部：中華民國台灣是主權國家

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）6日在華府出席「亞洲協會」（Asia Societ...

疫情期間恐斷炊 朝野立委籲勿讓暑假成為學童營養破口

暑假開始，民進黨立委鍾佳濱今天表示，經過調查，疫情中去年暑假、今年寒假及停課這三個期間，使用午餐補助的經濟弱勢學生都有2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。