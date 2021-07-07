民進黨力擋臨時會補正公投法 江啟臣：害怕公投就明講

因疫情影響，反萊豬等4公投延後至年底舉辦。國民黨團主張立法院召開臨時會將不在籍投票修入公投法，但提案今天在民進黨立委人數優勢下遭否決。國民黨主席江啟臣表示，民進黨若害怕公投、懷疑台灣的民主，要拒絕台灣民意就明講。

江啟臣質疑，民進黨每一次選舉的時候都宣稱鼓勵青年返鄉投票、提高投票率，現在國民黨團推動不在籍投票入公投法，絕對方便青年返鄉投票，方便大家減少移動、就近投票，民進黨卻反對到底，「在野喊公投、執政擋公投」。

江啟臣表示，民進黨執政後中選會前主委陳英鈐、現任副主委陳朝建，都講說公投法修法要配套不在籍投票，還說這次828公投若如期投票就可適用，但法案中選會去年5月送出後，在行政院躺了一年至今，民進黨一直擋到現在，忘了承諾。

江啟臣質疑，現在疫情反覆不定，公投已經要延後到12月18日，請問蔡政府12月18日就一定投的了？根本之道還是回到民主與選舉制度也應該要進步、超前布署，但蔡政府對防疫沒超前布署，連帶的連國家民主制度也沒超前布署。

民進黨團認為，不在籍投票入公投法無急迫性，不需臨時會處理。江啟臣反問，那民進黨兩年前主導臨時會修公投法，讓公投與大選脫鉤就有急迫性？國民黨團就是因疫情急迫才要求臨時會處理，民進黨不要用這種延宕方式懷疑台灣民意。