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批國民黨掛羊頭賣狗肉 柯建銘：把全國人民當文盲

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。圖／取自柯建銘臉書
民進黨團總召柯建銘。圖／取自柯建銘臉書

國民黨立法院黨團提開臨時會遭民進黨以人數優勢否決，民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪，批國民黨「掛羊頭賣狗肉」，假推不在籍投票，要行通訊投票之實，把所有全國人民乃至立法委員當作文盲。他強調，疫情期間，應該多防疫少政治，從這地方可以看出來，「國民黨這個黨要走入歷史焚化爐」。

柯建銘說，最臨時的臨時會終於結束，很遺憾國民黨掛羊頭賣狗肉，是假推不在籍投票，要行通訊投票之實，這是最大問題，今天國民黨一直在迴避這問題，不在籍投票有很多種，民進黨團是主張不在籍投票的移轉投票，好好立法用專法處理，未來2023公投可能就來得及，這是台灣民主的展現，也是不可迴避的問題。

柯建銘說，但是國民黨口是心非，把所有全國人民乃至立法委員當作文盲，22個條文有20個在寫通訊投票，國民黨不要口是心非，請做一個負責的在野黨，必須要想清楚在整個國家要扮演什麼角色，不是只有天天罵執政黨，尤其今天是疫情期間，大家應該多防疫少政治，從這個地方可看出來，國民黨這個黨走入歷史焚化爐。

柯建銘說，通訊投票第一個牴觸憲法增修條文第2條第1項，寫得很清楚，中華民國公民都要返國在台灣投票，尤其憲法本文第129條，又要秘密投票。「我們必須要向憲法低頭」他說，30多年來，相關憲政討論有67個法案，為什麼在國民黨全盛時期沒辦法修通訊投票？通訊投票台商才可以在大陸投票、僑胞在海外投票，有辦法秘密投票嗎？這牽涉到動搖國本問題，是百年國家典章制度問題。

至於國民黨下個月又會再提臨時會，柯建銘說，民進黨團主張要訂立公民投票不在籍投票法，選擇的是移轉投票，好好在委員會、公聽會討論 ，徹底解決，至於通訊投票不要再談了，「先去修憲再來講」。

投票 國民黨 柯建銘

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