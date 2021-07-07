藍營提開臨時會遭否決 綠營：「少政治多防疫」

國民黨立法院黨團提案針對公投法開臨時會，朝野無共識今天談話會進行表決，贊成39人、反對59人，民進黨以人數優勢否決開臨時會；民進黨立院黨團指出，全民希望「少政治、多防疫」，國民黨盡是政治議題、算計，公投法的不在籍投票須嚴謹討論，待定期會再處理。

民進黨團副幹事長黃世杰說，國民黨的提案是短短兩週臨時會形式處理公投法修正，修正條文裡主要目的是採用通訊投票來執行不在籍投票，雖然有移轉投票的議題，但沒有需要開臨時會執行討論的急迫性，也不適合用這麼短時間倉促草率通過，中選會的移轉投票專法已送到行政院，要籌備時間，才能確保選舉投票結果的正確性，這才是民主社會穩定基石。

黃世杰說，要取得社會共識信賴，需要民主政治討論，草率採用通訊投票，不給中選會獨立、充足規畫執行移轉投票的細節，會造成後續公投民主政治受到更大傷害，投開票的過程不只是技術問題 ，不該用草率心態來處理，臨時會不具必要性。

民進黨團書記長羅致政表示，民眾看到立法院畫面時會感到無奈，全民忙著防疫控制疫情，希望「少政治、多防疫」，看到的卻是跟防疫不相關的議題，國民黨的手板盡是政治議題，都是政治算計，公投已延期到1218，這時候修公投法的法源依據，既然是重大議題，應嚴謹深入公投討論，不是急就章修法。

羅致政說，民進黨支持移轉投票和以專法方式確定公投不在籍法源，但國民黨修法零零落落、矛盾百出，國民黨提到不是要通訊投票，但修法20幾個條文，有20個在處理通訊投票，時代力量都支持移轉投票，請國民黨公開講是不支持通訊投票，不要藉臨時會之名，行通訊投票之實，這不只跟憲法有違悖之嫌， 十天臨時會也無法深入討論，請回到定期會討論。

時代力量黨團總召邱顯智說，2019年就提出公投法修正草案的移轉投票，但通訊通票在社會上有爭議、有所保留，移轉投票部分，本來戶籍地若在中南部，不用返鄉投票造成更多群聚風險，維護公投的權利人，警消軍人也可以就近投票，避免群聚。