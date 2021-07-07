美表態不支持台灣獨立 江啟臣：給蔡政府明確提醒

國安會前秘書長長邱義仁日前接受前總統陳水扁廣播節目訪問時表示：「美國根本不贊成台獨」。國民黨主席江啟臣表示，無獨有偶，昨天美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。」所以美國已明確表態，更是給民進黨政府一個明確的提醒，「所以蔡總統，要台獨民進黨自己去」。

江啟臣表示，民進黨大老的自白，黨內無人敢正面反駁。美國官員更是直接道破大家心知肚明的事實。即便如此，民進黨卻始終不願意放棄利用這個虛幻的海市蜃樓，製造一波波的仇恨和瘋狂。

江啟臣說，即便履行身為中華民國執政黨的憲政責任，和堅持台獨意識形態之間，這兩個目標本身就是衝突與矛盾。民進黨卻仍一方面享受憲法賦予的權力，另一方面又周期性的拋出修憲提案、「台灣地位未定論」的主張，並加速歷史教科書「去中華民國化」的進程。這些作為實際上都不斷在掏空憲法的內涵，侵蝕台灣社會的政治共識，不但讓兩岸關係的基礎更加薄弱，也造成社會撕裂、不斷虛耗的惡性循環。

江啟臣表示，相較民進黨的表裡不一，國民黨始終堅持中華民國路線，以及中華民國憲法所代表的價值。因為國民黨深知，中華民國憲法體制，不但是兩岸往來的基石，溝通的語言與臍帶，更是我們置身國際最有力的支點。

江啟臣強調，美國給了民進黨政府一個明確的提醒。蔡政府在兩岸關係上，過度對立的政治操作，不但已經讓兩岸陷入逐漸難以挽回的僵局，更影響美方戰略模糊下可以保持的彈性，衝擊區域穩定。類似的宣示與表態，不但是向中國大陸釋放善意，宣示回歸美國傳統外交路線，更是意圖拉緊民進黨早已鬆落的韁繩。

江啟臣呼籲民進黨政府，不論是民進黨內部的聲音，或是美國政府外部的提醒，蔡政府都應該體認到在現有的國際形勢和兩岸結構下，台獨之路是走不通的。擁護現有的中華民國體制，回歸既有的兩岸對話基礎，盡可能的維護兩岸關係和平穩定，爭取台灣最大的自主性，才是對當前台灣最務實、最有利的一條路，「中華民國是我們的最大公約數」。

江啟臣請蔡總統明白宣示捍衛中華民國，所有涉及國號領土現狀和國家定位的改變，不會進入修憲委員會。更應該將大陸時期的中華民國歷史，重新放回教科書。政府文書和新聞發佈上，也應該回歸憲法稱對岸為「中國大陸」，展現對於中華民國憲法最基本和最直接的尊重。