嗆林昶佐會長改口「不需罷免」 林昶佐連回三次這句話

環南市場爆發群聚感染，選區立委林昶佐日前被環南市場自治會長林勝東及攤商連番嗆聲，還有民眾創立「罷免林昶佐」社團，不過林勝東昨受訪時改口說「林昶佐根本不需要被罷免」。對此林昶佐今於立法院受訪時連說三次，「我的事沒那麼重要」，低調不願多談。

立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，立法院今舉行談話會表決提案，林昶佐今上午進入議場前也短暫受訪。

對於自治會替自己說話，林昶佐表示，「我的事沒那麼重要，防疫比較重要」，至於是否有跟自治會聯絡？林昶佐說，「我跟很多攤商一直都保持聯絡」，另有無跟會長聯繫？林昶佐重申，「我的事情沒有那麼重要」，並雙手比起大拇指說「現在防疫都已經快清零了」。

對於自治會長說彼此是朋友，林昶佐最後又回應，「現在我的事情沒有那麼重要」，隨後便進入議場。