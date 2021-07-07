快訊

洗劫美國空軍要塞：阿富汗絕望的「不告而別撤兵記」

三重湯城園區個案陰轉陽 今再篩上千人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嗆林昶佐會長改口「不需罷免」 林昶佐連回三次這句話

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
立法委員林昶佐(右)日前被環南市場自治會長林勝東（紅衣者）嗆聲。記者余承翰／攝影
立法委員林昶佐(右)日前被環南市場自治會長林勝東（紅衣者）嗆聲。記者余承翰／攝影

環南市場爆發群聚感染，選區立委林昶佐日前被環南市場自治會長林勝東及攤商連番嗆聲，還有民眾創立「罷免林昶佐」社團，不過林勝東昨受訪時改口說「林昶佐根本不需要被罷免」。對此林昶佐今於立法院受訪時連說三次，「我的事沒那麼重要」，低調不願多談。

立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，立法院今舉行談話會表決提案，林昶佐今上午進入議場前也短暫受訪。

對於自治會替自己說話，林昶佐表示，「我的事沒那麼重要，防疫比較重要」，至於是否有跟自治會聯絡？林昶佐說，「我跟很多攤商一直都保持聯絡」，另有無跟會長聯繫？林昶佐重申，「我的事情沒有那麼重要」，並雙手比起大拇指說「現在防疫都已經快清零了」。

對於自治會長說彼此是朋友，林昶佐最後又回應，「現在我的事情沒有那麼重要」，隨後便進入議場。

林昶佐 立法院 環南市場

延伸閱讀

林昶佐稱萬華獲疫苗劑量少 北市駁斥：覆蓋率最高

林昶佐「記者會前」2張照片曝光 網友秒懂為何自治會長如此憤怒

嗆聲林昶佐 環南市場自治會長今說「他根本不需被罷免」

林昶佐遭嗆風暴延燒 柯文哲：不要一件事否定一個人

相關新聞

嗆林昶佐會長改口「不需罷免」 林昶佐連回三次這句話

環南市場爆發群聚感染，選區立委林昶佐日前被環南市場自治會長林勝東及攤商連番嗆聲，還有民眾創立「罷免林昶佐」社團，不過林勝...

孫大千：李秉穎吃了誠實豆沙包 防疫破口就「這三人」

疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，「專家會議從來沒討論過3+11，那是指揮中心自己的會議。...

藍營提開臨時會遭否決 綠營：「少政治多防疫」

國民黨立法院黨團提案針對公投法開臨時會，朝野無共識今天談話會進行表決，贊成39人、反對59人，民進黨以人數優勢否決開臨時...

影／藍推不在籍投票 游錫堃：不同意見是好事

國民黨立法院黨團提案，建請立法院召開第2次臨時會，欲修法將不在籍投票納入公投法引起討論。立法院長游錫堃上午日主持全院談話...

民進黨團人數優勢 立院不開時會處理不在籍修入公投法

因疫情影響，反萊豬等4大公投延後至年底舉辦。國民黨團在立法院提案召開臨時會，將不在籍投票修入公投法。立法院朝野上午召開談...

美表態不支持台灣獨立 江啟臣：給蔡政府明確提醒

國安會前秘書長長邱義仁日前接受前總統陳水扁廣播節目訪問時表示：「美國根本不贊成台獨」。國民黨主席江啟臣表示，無獨有偶，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。