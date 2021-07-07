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支持不在籍投票 游錫堃：只是通訊與境外投票要小心
因疫情影響，反萊豬等4大公投延後至年底舉辦。國民黨團主張將不在籍投票修入公投法，今天立法院朝野召開談話會決定是否開臨時會處理。立法院長游錫堃表示，不在籍投票應是大部分人比較沒意見，只是通訊與境外投票要非常小心。
游錫堃表示，台灣國際地位特殊，有我們的鄰居一直要來侵犯、侵略我們，所以有關於通訊投票，尤其是境外的通訊投票要非常小心。
媒體追問是否是指中國大陸可能藉通訊投票介入台灣選舉，游錫堃則說，「我沒有講這樣」。
【中央社／台北7日電】
立法院長游錫堃今天受訪表示，大部分人對於不在籍投票應該沒意見，但台灣國際地位特殊，又有鄰居一直要來侵犯、侵略，所以關於通訊投票，尤其是境外的通訊投票，一定要非常小心。
國民黨立法院黨團提案建請召開臨時會修公民投票法，納入不在籍投票。游錫堃昨天召集朝野黨團研商，但無法達成共識，因此今天召開全院委員談話會處理，各黨團依比例推派代表發言。
游錫堃會前接受媒體訪問，被問到是否支持不在籍投票。他說，現在不方便表達意見，等開完會後再表達。媒體繼續追問，游錫堃表示，對於不在籍投票，應該大部分的人沒意見，只是大家都知道台灣的國際地位特殊，「我們的鄰居一直要來侵犯、侵略我們」，因此有關於通訊投票，尤其境外的通訊投票一定要非常小心。
媒體追問游錫堃，他的說法是否指中國可能會介入台灣選舉，游錫堃回應，「我沒有講誰。」
游錫堃也被問到，公投法修法是否到下會期來做比較好，臨時會處理太趕。他說，站在國會行政要中立，不方便表達意見，現在各黨團大家有不同意見，而立法院是合議制，有不同意見是好事，台灣是多元社會，各種不同意見提出來，再透過合議制討論，因此他現在還是盡量維持議事中立。
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