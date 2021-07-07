游盈隆：台灣民主獨立運動第一階段已走入歷史

國安會前秘書長邱義仁日前在接受前總統陳水扁專訪時表示，「台灣宣佈獨立，不用說中國會打，...美國根本不贊成」等。台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，2008年入聯公投運動後，台灣獨立運動已經消失無蹤，2016年民進黨重返執政至今一樣無聲無息；台灣民主與獨立運動第一階段已經走入歷史，第二階段何時發動？誰來發動？是另一個有趣且重要的問題。

游盈隆說，台灣獨立運動從1947年發韌到現在整整74年，自有其深層國內外政治、社會、經濟、文化因素，運動不達目的，不會無疾而終。在過去74年中，為台灣獨立運動犧牲奉獻，做出貢獻的人不知凡幾，其中陳水扁和邱義仁也功不可沒，尤其在啟發社會大眾台灣認同與台灣意識方面。

游盈隆表示，但現今台灣獨立運動不僅民進黨內消音，主要的運動團體如基督教長老教會、台獨聯盟、台教會、教師會等等也都鴉雀無聲，因為若非被新綠統治階級收編，就是老了、病了、或累了，群眾也某個程度茫然了。

游盈隆指出，台灣民主與獨立運動第一階段，自民進黨二次執政後，已經走入歷史，但至少已經完成三次政黨輪替的階段性歷史任務。台灣民主與獨立運動第二階段會很快重新開始，且根據可靠全國性民意調查，台灣成年人中已有超過50%期盼未來台灣獨立，這是鐵一般的事實。

游盈隆說，第二階段的新歷史任務就是要有效解決第一階段無法解決的問題，那就是邱義仁拋出來的歷史習題，「建立島內獨立共識，爭取以美日為首的國際社會支持，根本上消弭中共武力犯台危機」。