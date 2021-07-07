孫大千：李秉穎吃了誠實豆沙包 防疫破口就「這三人」

疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，「專家會議從來沒討論過3+11，那是指揮中心自己的會議。」前立委孫大千在臉書表示，真相終於大白了，李秉穎吃了誠實豆沙包，也狠狠的打臉指揮官陳時中，原來3+11政策的拍板定案根本沒有經過專家會議的背書。打開台灣防疫山海關的罪魁禍首，就確定是「滅台三人組」：民進黨立委范雲、桃園市長鄭文燦和陳時中無誤。

孫大千表示，陳時中一直推說沒有會議記錄，同時又暗示相關決策都經過專家會議的討論，很顯然是想拿專家會議作為墊背替死鬼來推卸責任。民進黨更動員立法院多數優勢，封殺追查3+11決策過程的真相，若不是作賊心虛，為什麼不敢把話說清楚講明白。

孫大千說，李秉穎的發言擺明是不想背這個黑鍋，並且強調專家會議不會同意縮短隔離時間的決策，「千萬不能減少隔離期，英國變種很明顯就是縮短隔離期才進來的。」那麼，造成台灣超過15000人染疫和700條人命犧牲的全民公敵，當然是3+11的推手范雲和陳時中，以及縱放諾富特飯店混居的鄭文燦。

孫大千還說，前立委林靜儀如果有這麼多美國時間來炮轟台北市長柯文哲，轉移焦點，是不是應該老實告訴台灣人民，是誰害「全班一起寫作業」？當然是范雲、陳時中和鄭文燦。林靜儀就繼續轟別人吧，全班已經被民進黨害到有寫不完的作業。