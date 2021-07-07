危及國安？中共東莒海域構築風電廠 政府觀察後續發展

中國大陸在未告知我方下，正在東莒南方約5~6浬與我重疊的經濟水域興建大型海上風電廠，海面工作船聚集，岸上肉眼可辨，有立委認此舉危及國安，要求政府聯繫大陸協調停工。但行政院表示，該水域並非我方畫設的禁限制水域內，也未涉及兩岸航線，陸委會等相關部會與連江縣政府只能觀察後續發展，再作必要應處。

民眾黨立委蔡壁如向行政院提出質詢表示，中國大陸福能海峽公司於長樂外海海上風電場，鄰近馬祖海域，距離東莒南方約5~6浬，已影響馬祖民眾生活與睡眠品質，衝擊漁業、海洋生態、交通、景觀，甚至危及國安之虞。對岸並未事先告知我國政府，行政院應主動與中國取得聯繫，積極溝通，掌握相關計畫、動機、目的，要求停工、協調。

蔡壁如進一步指出，中國大陸福能海峽長樂外海海上風電場A區、C區項目，將採用30台東方風電10兆瓦海上風機，此案場距離馬祖東莒南方約5到6浬，正聚集大量工作船舶施工，距離逼近，目視清晰可見，已影響馬祖民眾生活體驗、睡眠品質，衝擊漁業、海洋生態、海上交通航道安全、觀光旅遊的景觀影響，甚至危及國安之虞。

她說，28日接獲馬祖民眾陳情，隨即聯繫海洋委員會和經濟部能源局，確認是中國大陸離岸風力發電機，而對岸並未事先告知我國政府。行政院應主動與中國取得聯繫，積極溝通，掌握相關計畫、動機、目的，要求停工、協調，以共同打擊海上犯罪，及海洋資源的保育和開發。

但行政院表示，依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第29條規定，大陸船舶及其他運輸工具，非經主管機關許可，不得進入台灣地區限制或禁止水域；前項限制或禁止水域及限制區域，由國防部公告之。復依該部民國93年6月7日公告，馬祖禁止水域4000公尺，限制區域6000公尺。此案陸方開發位置經海委會海巡署測量，位於馬祖東莒西南方7海浬，經換算約為13公里，屬於我國禁止或限制水域以外的海域，且未涉及兩岸航線。

行政院說，此案經陸委會洽連江縣政府了解，該海域非我漁民作業區域，也未接獲民眾相關陳情，但其運作是否可能影響候鳥生態，將予密切關注。又馬祖東莒西南方7浬海域與中國大陸相鄰且重疊，依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第4條及第6條規定，於該海域從事生物資源或非生物資源的開發，可透過協議方式或互相合作的精神處理，但兩岸雙方現針對相關合作及開發等事項尚未簽訂相關協議。陸委會等相關部會與連江縣政府已持續觀察後續發展，並作必要應處。