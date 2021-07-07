國民黨想開臨時會 柯建銘：充滿政治計算的司馬昭之心

國民黨立法院黨團提出針對公投的不在籍投票提出臨時會，今天上午10點立法院將開談話會決定是否開臨時會，民進黨團總召柯建銘指出，國民黨團其實是「假不在籍投票之名，行通訊投票之實」。一個充滿政治計算的提案是司馬昭之心，路人皆知，其實在疫情期間，少政治計算，多朝野合作，共同防疫的主旋律下，被看穿時，實難登大雅之堂，可斷言這絕對是「最臨時的臨時會」。

柯建銘在臉書指出，國民黨的提案連猶抱琵琶半遮面也不演了，提出美其名為不在籍投票之「公民投票法之部分條文修正案」共22個條文，除第22條、23條二條抄第24條原條文及選罷法66條延期要件，交待了事，其餘20個條文，全都是為「通訊投票」而寫的條文。直球對決通訊投票，圖窮匕見，亮出刀光劍影，一眼望穿，毫不掩飾，易言之就是「假不在籍投票之名，行通訊投票之實」。

「所圖為何？」柯建銘指出，這實乃國民黨主席選舉，江、朱之爭之內部矛盾外部化，話語權之爭而已。朱立倫訪國民黨立法院黨團，不談防疫卻推不在籍投票之通訊投票，但會後受訪表示：「黨團成員和他都認為，不管是828公投或明年大選等任何時間，都要推不在籍投票之通訊投票」。以後任何選舉，2022、2024年都要通訊投票，這就是對江啟臣的黨中央828公投四項決議別苗頭，不是嗎？都是選舉計算而已。

柯建銘說，朝野協商時，鄭麗文更直言，台商通訊投票，民進黨反對是怠惰、落後、反動，大喊民進黨「怕什麼」？倒要反問國民黨你們在「講什麼」？橋接到海外、台商通訊投票之選舉，不會有舞弊、賄選、中共介入問題嗎？遑論憲法問題，台灣人民會接受嗎？這樣就可重返執政？這是民主的展現？或扼殺？

民進黨贊成公投不在籍投票的「移轉投票」，因工作地、就學方便就近之實體投票，並訂立「全國性公民不在籍投票法」專法。下會期召開公聽會、委員會好好審、好好討論。相關配套不管技術面、執行面及典章制度，完善之建立，不急就章，2023公投移轉投票較可行，也來得及。

「最嚴肅的是我們都必須向憲法低頭」柯建銘說，憲法增修條文第二條第一項及憲法本文第129條中規定，不管公投、選舉投票須在台灣，且秘密投票，如要通訊投票，就須修憲。30年來選舉制度的憲法討論及修法，可用臨時會三天委員會討論就表決嗎？通訊投票所碰觸的是憲法問題，否則李登輝、馬英九兩位前總統，在國會過半早就修法完成了。

柯建銘說，國民黨立法院黨團可用臨時會「拉弓」處理嗎？好好的立「公投法不在籍投票之移轉投票」，才是負責的態度，少政治，多防疫，才是正辦，「臨時會就到此為止吧！九月再見！」