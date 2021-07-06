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孫曉雅出任首位AIT女處長！ 外交資歷曝光精通中文
美國在台協會（AIT）6日宣布，國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將接替酈英傑（Brent Christensen）成為新任台北辦事處處長。孫曉雅為第15任AIT處長，也是首位女性處長。
AIT表示，孫曉雅投入美國外交工作30餘年，自2019年5月起任東亞局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿及APEC資深官員；她曾外放AIT台北辦事處、愛爾蘭都柏林，兩度派駐土耳其。
【中央社／台北6日電】
美國在台協會（AIT）今天宣布，外交資歷超過30年的孫曉雅（SandraOudkirk），將於2021年夏季擔任AIT處長。孫曉雅精通中文，曾派駐AIT台北辦事處及美國駐北京大使館。
AIT晚間發布新聞稿指出，孫曉雅為美國資深外交官，她於2019年5月起加入美國國務院東亞暨太平洋事務局，擔任澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿及亞太經濟合作會議（APEC）美國資深官員。在此之前，她曾於能源局擔任能源外交副助卿。
AIT表示，2017至2018年，孫曉雅於經濟暨商業局擔任反金融威脅及制裁部門代理副助卿。她曾先後派駐於AIT台北辦事處及美國駐都柏林大使館領事組，並於1999至2001年在美國駐土耳其安卡拉大使館擔任貿易官，且於2006至2009年在美國駐土耳其伊斯坦堡領事館擔任副首席官員。
AIT說，孫曉雅曾任美國駐牙買加京斯敦大使館毒品事務組組長，以及美國駐北京大使館經濟參贊。
AIT表示，孫曉雅也曾於東亞暨太平洋事務局擔任助理、緬甸暨寮國科官員、應變中心資深觀察官，以及能源局中東暨亞洲辦公室主任。
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