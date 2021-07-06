快訊

美國務院亞太副助卿孫曉雅出線 成AIT首位女處長

莫德納疫苗為何只能低溫運送？高中課本有解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫死亡率高 藍委：和台灣高醫療水準不成比例

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自賴士葆臉書
圖／取自賴士葆臉書

我國今公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。國民黨立委賴士葆嘆，過去指揮官陳時中誇口說防疫世界跟不上台灣，現在變成死亡率在世界名列前茅，疫苗施打率在世界排名殿後，指揮中心擁有至高無上的權力，卻是一籌莫展。

賴士葆指出，看到指揮中心每天面無表情播報確診人數和死亡人數，變成一個例行公事。迄今確診染疫後死亡的人數706人，死亡率4.5％，在全世界192個國家排名第10名。打完疫苗死亡的人數306人，比例是英國的6倍，是美國的6.9倍，是歐洲國家的10倍。

賴士葆說，指揮中心一貫的答案就是台灣施打疫苗者的年紀高又有慢性病，然而有專家比較過純粹以年長施打者來比較，台灣的死亡率還是高出4倍。

賴士葆說，指揮中心很淡定說沒打疫苗，台灣每天都有數百位老人正常死亡，完全不能體會家屬眼見打完疫苗不久就猝死的驚訝和錯愕，縱使有慢性病史，但是打完疫苗就死亡還是讓家屬難以接受，有些家屬激動地認為家人彷彿加害者一樣，若不送長輩去施打疫苗至少還可以多活一些時候。￼

賴士葆說，更多人施打疫苗才能達到群體免疫是正確的方向，但是因為疫情死亡的比率和台灣的高醫療水準不成比例，指揮中心把700多名死亡視為常態。

賴士葆提到，單株抗體已被證實對新冠肺炎的治療極為有效￼使用，台灣何時才制定使用原則？台灣為何採購量只有一千劑？即使每劑要花費1000美金以上，如果買一萬劑，也只需幾億台幣，對照動輒幾百億元的防疫費用實在是小數目￼。

他也質疑，為何民眾的生命仍需指揮中心張上淳批可方能使用？國外在去年即開始使用，台灣為何遲遲不做，口口聲聲要超前布署，簡直是一派胡言，荒腔走調，荒謬至極。同樣的道理，在瑞德西韋亦是如此。

疫苗 賴士葆 死亡率

延伸閱讀

張上淳談簽DNR造成死亡數多惹議 陳時中回應了

檢調查誰卡疫苗 藍委：期盼不是虛晃一招

台美TIFA落幕美方未提疫苗採購 藍委：變成各自表述

高端審前大換血？藍委：粗暴假民主與獨裁何異？

相關新聞

美國務院亞太副助卿孫曉雅出線 成AIT首位女處長

美國在台協會（AIT）今天宣布，國務院亞太副助卿孫曉雅將出任AIT台北辦事處處長，預計夏天履新。孫曉雅擁有30年外交資歷...

染疫死亡率高 藍委：和台灣高醫療水準不成比例

我國今公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。國民黨立委...

【重磅快評】造夢政府：疫苗預約讓人忘了只有殘劑可搶

今天網路上大家最熱議的就是：「你登記了沒？」講了一個多月，由政委唐鳳設計出來的疫苗預約平台系統終於上路，開放一天，居然就...

AIT處長酈英傑將離任 蘇貞昌接見：感謝增進台美關係

行政院長蘇貞昌今（6）日接見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）。對於酈英傑...

【重磅快評】當復必泰遇到台獨黨綱

大陸國台辦證實永齡基金會、台積電循商業規則向上海復星集團採購BNT疫苗，已在7月2日簽署相關文件。距離兩家公司拿到行政院...

國民黨團推不在籍投票：中選會副主委曾說今年公投實施

國民黨立法院黨團力推「不在籍投票」入公投法，今天傍晚再引去年11月21日中選會副主委陳朝建在立院內政委員會發言逐字會議記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。