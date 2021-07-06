【重磅快評】當復必泰遇到台獨黨綱

大陸國台辦證實永齡基金會、台積電循商業規則向上海復星集團採購BNT疫苗，已在7月2日簽署相關文件。距離兩家公司拿到行政院授權文件，不過一週，對比郭台銘花了一個月與蔡政府交手，才磨到蔡總統開綠燈，究竟是誰在作梗，事實說明一切。

府院透過特定國內外媒體釋放訊息，除預告交易將成，重點一是政府推動有功，再者是德國美國暗中相助。部分寫手一個月前指郭台銘是配合中共統戰「必須買貨」，如今歌頌總統英明，善於外交縱橫迫使北京讓步。政委羅秉成先說不要任人分化向中國採購疫苗，總統放行後就從絆腳石搖身成推手；連美國國務院也被看穿在挑唆，明明是美商不按時出貨，官員卻與蔡政府異口同聲，暗指中共「cut off」台灣取得疫苗。

台灣人當然不喜歡被大陸矮化成「地區」，但鄉民也不太瞧得起綠共認知作戰，明明是蘇內閣作梗在先，害死數百條人命還想甩鍋對岸。政府強調美、德外交助購，中共重申上海復星是台灣獲得BNT疫苗的唯一洽購方，這類政治交鋒，民眾見多並不意外，繞不過的多是黨國鷹犬。多數人民已不吃芒果乾，執政黨要操作意識形態悉聽尊便，但不能妨礙全民健康權。

蔡政府費力吹噓採購有成，就為安撫反中先鋒隊，證實先前動員多大力氣阻撓；民眾邊等bnt邊看府院黨如何昨非今是，校正回歸。從萊豬到疫苗，政府騙術罄竹難書，巧合的是，前國安會秘書長邱義仁趕上熱鬧，提供另一種觀察疫苗政治的角度。

邱喇叭說，「台灣要宣布獨立，不是台灣人民決定，美國也不同意」，台獨不可行，留作黨綱是「理想」。當謊言閃著理想光環，騙票也是神聖之舉。

執政者迫於民怨容許永齡向上海代理買疫苗，再使喚台積電攫掠郭台銘苦心成果，同時還要指控中共阻撓買疫苗，扼阻兩岸社會滋生善意；這和民進黨死守台獨黨綱，建構「總有一天會成功」神話，騙選票執政，遇到深綠要求正名制憲，就推說中共打壓，加深敵意循環，這不是如出一轍？

渴求bnt的民意與美國對台獨的阻力，皆是沛然難拒，但蔡總統基於黨私並未誠實面對。她避談接受「大中華代理」，是擔心破壞經營許久的反中政治紅利；她在位一天不會承認邱義仁點破的美國阻力，因為這會動搖天然獨的神話。

蔡政府強調疫苗要來自德國原廠，不能有「復必泰」標籤，彷彿採購案爭得國家尊嚴。有如台獨不成，三不五時拿華航改名、護照放大TAIWAN、將「台灣」混淆成國名，浮誇遙指建國大業，但實際上不曾向國際組織申請以台灣之名加入。

台獨黨綱，早被美中決定難以成真，卻因民進黨嚴重黑腐，再無用也得抱緊奉作神主牌；也因此，為了「復必泰」三字，政府無視人民苦苦哀求，也得等黨作完政治文章才能放行。虛構的台獨江山，不容人命為先，再好的疫苗，解不了意識型態病毒。