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【重磅快評】當復必泰遇到台獨黨綱

聯合報 / 主筆室
鴻海永齡基金會、台積電已與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，上海復星集團是台灣獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。中新社
鴻海永齡基金會、台積電已與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，上海復星集團是台灣獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。中新社

大陸國台辦證實永齡基金會、台積電循商業規則向上海復星集團採購BNT疫苗，已在7月2日簽署相關文件。距離兩家公司拿到行政院授權文件，不過一週，對比郭台銘花了一個月與蔡政府交手，才磨到蔡總統開綠燈，究竟是誰在作梗，事實說明一切。

府院透過特定國內外媒體釋放訊息，除預告交易將成，重點一是政府推動有功，再者是德國美國暗中相助。部分寫手一個月前指郭台銘是配合中共統戰「必須買貨」，如今歌頌總統英明，善於外交縱橫迫使北京讓步。政委羅秉成先說不要任人分化向中國採購疫苗，總統放行後就從絆腳石搖身成推手；連美國國務院也被看穿在挑唆，明明是美商不按時出貨，官員卻與蔡政府異口同聲，暗指中共「cut off」台灣取得疫苗。

台灣人當然不喜歡被大陸矮化成「地區」，但鄉民也不太瞧得起綠共認知作戰，明明是蘇內閣作梗在先，害死數百條人命還想甩鍋對岸。政府強調美、德外交助購，中共重申上海復星是台灣獲得BNT疫苗的唯一洽購方，這類政治交鋒，民眾見多並不意外，繞不過的多是黨國鷹犬。多數人民已不吃芒果乾，執政黨要操作意識形態悉聽尊便，但不能妨礙全民健康權。

蔡政府費力吹噓採購有成，就為安撫反中先鋒隊，證實先前動員多大力氣阻撓；民眾邊等bnt邊看府院黨如何昨非今是，校正回歸。從萊豬到疫苗，政府騙術罄竹難書，巧合的是，前國安會秘書長邱義仁趕上熱鬧，提供另一種觀察疫苗政治的角度。

邱喇叭說，「台灣要宣布獨立，不是台灣人民決定，美國也不同意」，台獨不可行，留作黨綱是「理想」。當謊言閃著理想光環，騙票也是神聖之舉。

執政者迫於民怨容許永齡向上海代理買疫苗，再使喚台積電攫掠郭台銘苦心成果，同時還要指控中共阻撓買疫苗，扼阻兩岸社會滋生善意；這和民進黨死守台獨黨綱，建構「總有一天會成功」神話，騙選票執政，遇到深綠要求正名制憲，就推說中共打壓，加深敵意循環，這不是如出一轍？

渴求bnt的民意與美國對台獨的阻力，皆是沛然難拒，但蔡總統基於黨私並未誠實面對。她避談接受「大中華代理」，是擔心破壞經營許久的反中政治紅利；她在位一天不會承認邱義仁點破的美國阻力，因為這會動搖天然獨的神話。

蔡政府強調疫苗要來自德國原廠，不能有「復必泰」標籤，彷彿採購案爭得國家尊嚴。有如台獨不成，三不五時拿華航改名、護照放大TAIWAN、將「台灣」混淆成國名，浮誇遙指建國大業，但實際上不曾向國際組織申請以台灣之名加入。

台獨黨綱，早被美中決定難以成真，卻因民進黨嚴重黑腐，再無用也得抱緊奉作神主牌；也因此，為了「復必泰」三字，政府無視人民苦苦哀求，也得等黨作完政治文章才能放行。虛構的台獨江山，不容人命為先，再好的疫苗，解不了意識型態病毒。

疫苗 台獨 中共

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