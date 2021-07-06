柯文哲批第7順位特權 黃偉哲：不能有壓力就向特權低頭

台北市長柯文哲日前批中央開放第7順位疫苗注射，是中央幫地方製造「特權疫苗」，說法引發綠營隔空對戰，台南市長黃偉哲批台北疫苗最多「這不是特權什麼才是？」，柯今又回說，「可以同理黃偉哲的焦慮」，黃傍晚說，各縣市都有壓力，但不能因此向特權低頭，而發生好心肝診所與振興醫院等特權注射的情況。

對於雙方的隔空喊話，有網友表示「黃市長應該是在幫綠營打柯吧」，但也有人批評柯文哲「真的是疫苗最多，但問題也最多」

黃偉哲昨批柯文哲，「全國都在忍，台南人的命也是命，雙北疫情嚴重所以中央額外給雙北疫苗，這個不叫特權，什麼叫特權」。柯文哲今表示，疫苗也不是台北市單獨分配，但他可以同理心黃偉哲的焦慮，但現況就是疫苗不足，總是有人可打，有人沒有辦法打，這對縣市首長是壓力。

黃偉哲傍晚再回應，縣市首長在防疫上都有壓力，但不能因為壓力就向特權低頭，如同台北市過去為了操作施打率，允許好心肝、振興醫院特權施打疫苗，甚至強塞疫苗給合約診所，諸如此類的行為才叫特權。

疫苗第7類施打對象，不會成為關說的對象，也不會是柯文哲市長口中的特權對象，因為是由中央造冊列管通知，是讓國家能夠正常運轉的大小齒輪，因此第7類也稱作「國家關鍵基礎建設及高風險接種人員等專案對象。」

「軍警憲兵不是特權，國安人員不是特權，幼托人員，國小、國中、高中老師不是特權，倉儲運輸業的司機大哥大姐也都不是特權。他們守護國家，教育我們的子女，維持社會正常的運作，如此重大的責任，哪裡來的特權？」

黃偉哲表示，儘管台南疫苗非常吃緊，仍贊同讓台北市的第7類對象優先施打，因為只有台北先好起來，台灣才能整個好起來，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。