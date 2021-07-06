聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨團推不在籍投票：中選會副主委曾說今年公投實施
國民黨立法院黨團力推「不在籍投票」入公投法，今天傍晚再引去年11月21日中選會副主委陳朝建在立院內政委員會發言逐字會議記錄，表示去年陳就在立法院公開承諾，原規畫今年8月28日投票的4項公投投票時，就可實施不在籍投票。
在去年底會議記錄中，陳朝建指出，因為公投法在去年6月修正後，公投跟選舉分開舉行，在公民投票不在籍投票實施方式上，勢必要改採移轉投票才會較具可行性，這部分中選會會積極就新法規定，重新研議並邀請專家學者來確認，希望下一次的公民投票就可以實施。
當時民進黨立委張宏陸詢問，「下一次的公民投票？」陳朝建回應，「下一次的公民投票是（民國）110年8月的第四個禮拜六，我們朝這個方向努力。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言