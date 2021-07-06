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國民黨團推不在籍投票：中選會副主委曾說今年公投實施

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨立法院黨團力推「不在籍投票」入公投法，今天傍晚再引去年11月21日中選會副主委陳朝建在立院內政委員會發言逐字會議記錄，表示去年陳就在立法院公開承諾，原規畫今年8月28日投票的4項公投投票時，就可實施不在籍投票。

在去年底會議記錄中，陳朝建指出，因為公投法在去年6月修正後，公投跟選舉分開舉行，在公民投票不在籍投票實施方式上，勢必要改採移轉投票才會較具可行性，這部分中選會會積極就新法規定，重新研議並邀請專家學者來確認，希望下一次的公民投票就可以實施。

當時民進黨立委張宏陸詢問，「下一次的公民投票？」陳朝建回應，「下一次的公民投票是（民國）110年8月的第四個禮拜六，我們朝這個方向努力。」

投票 公投 立法院

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