疫情重創經濟 邱臣遠籲：油電天然氣凍漲

疫情重創內需產業，民眾黨立委邱臣遠今在臉書表示，今年油價已連8漲，天然氣漲幅達8.6%，夏季一般家戶電價也平均上漲506元，造成人心惶惶，在變種病毒疫情衝擊下，穩定油、電及瓦斯價格，才能穩定物價，幫助基層渡難關，政府應直接進行油電瓦斯凍漲，才能給民眾最有感的協助。

邱臣遠指出，根據行政院主計處家庭收支調查報告，「住宅服務水電瓦斯及其他燃料」歷年來幾乎都佔家庭支出22%以上。油電一直以來都是民生必需，今年疫情衝擊，不少勞工薪資大減、面對無薪假，「如果油電再漲，生活到底怎麼過？」

邱臣遠表示，政府後知後覺沒有事先啟動凍漲，現在疫情造成民間企業與勞工哀鴻遍野，政府應苦民所苦，亡羊補牢，全面盯緊民生物價蠢動。油、電及瓦斯凍漲，是最基本的維穩手段，萬一油電及瓦斯三漲，勢必成為壓垮駱駝的最後一根稻草，更何況許多業者大多還背著要償還紓困貸款的壓力。

邱臣遠呼籲，直接進行油電瓦斯凍漲才能給全台民眾最有感的協助，「勞工生活已經太苦，基層產業已經撐不下去，民生物資要凍漲才能夠度難關」。