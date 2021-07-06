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日本贈台灣第二批AZ疫苗 蔡英文發表談話

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日本又贈台灣第二批AZ疫苗 蔡英文下午5時發表談話

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／截至udntv
蔡英文總統。圖／截至udntv

日本外務大臣茂木敏充今天宣布將捐贈台灣第二批AZ疫苗，預計後天抵達。總統府今天表示，蔡英文總統下午5時將透過直播，針對防疫及疫苗發表最新談話。

蔡總統今天在臉書上表示，再次謝謝日本政府及時提供113萬劑疫苗；她也祝福即將展開的東京奧運賽事順利。繼上次的124萬劑AZ疫苗，感謝日本再次提供疫苗，成為我國對抗疫情最堅實的力量。我國會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人因「友情的疫苗」而降低染疫風險。

蔡總統也說，東京奧運開幕在即，東奧的舉行，不僅代表世界在疫情中依然積極用運動競技促進友誼與和平，更象徵人類共同對抗病毒的決心。「台灣選手會做最好的準備，也非常期待前往日本一同參加競技，共同讓疫情中展開的東京奧運更加精彩，振奮全世界的人們，一起走出疫情陰霾。東奧加油！台灣加油！」

至於我國三級警戒延至7月12日，行政院要求規畫後適度放鬆對各行業管制，不少部會開始盤點「微解封」作法，但行政院要求「全國一致為原則」，又尚未發布統一指引，多數部會無法提出具體措施。指揮中心指揮官陳時中今天表示，7月13日後針對特定項目有好的預防措施，會走向開放的路，但還是要看7月12日的整體疫情才能決定。

東京奧運 AZ疫苗 疫情

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